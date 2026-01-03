Os Ingleses, protagonista en casa de la selección gallega

Vilagarcía volverá a ejercer de punto de encuentro para el rugby gallego de base. Las instalaciones de Fontecarmoa acogerán hoy sábado un entrenamiento de la selección gallega M16 desde las 11.00 horas. Este combinado está preparando la fase final del Campeonato de España de selecciones autonómicas de segunda división, a disputarse el 24 de enero en Madrid.

La selección gallega llega a esta cita de trabajo tras un arranque de temporada impecable, con dos victorias en dos partidos ante Asturias y Cantabria, un impulso que alimenta la confianza de un grupo que afronta con «ilusión» los próximos compromisos ante Baleares y, nuevamente, ante Cantabria. No es, además, una generación cualquiera dado que este bloque ya fue protagonista hace dos años del ascenso de Galicia a primera división en M14.

Este entrenamiento en Fontecarmoa tendrá además un marcado acento arousano. En la lista de convocados figuran cinco canteranos de Os Ingleses. Una presencia que subraya el peso del trabajo de formación del club vilagarciano: Nizam García Castromán, Gael Hurtado Barreiro, Bruno Losada Martínez, Martín Oubiña Fernández y Xián Rodríguez Villaronga, son la representación local sobre el terreno de juego de una gran «camada» del club .

A esa aportación en cuanto a número de jugadores se suma la dirección técnica, ya que el histórico jugador y entrenador vilagarciano, Chamy Doval, lidera el cuerpo técnico junto a Chema Fernández, del Universidade de Vigo.

La fuerte presencia del Os Ingleses y la elección de Vilagarcía como sede para esta concentración se entiende en el club anfitrión como un reconocimiento a la buena labor que se viene desarrollando en los últimos años en el rugby formativo. Cabe señalar que hace escasas semanas, la entidad vilagarciana también albergó la concentración de escuelas a nivel gallego.