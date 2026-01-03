Un acontecimiento solo para elegidas

Mara Villar Herrera está entre las doce elegidas por la selección gallega infantil femenina para disputar el Campeonato de España de selecciones autonómicas, que arranca hoy en Zaragoza. Para la jugadora vilagarciana es un paso enorme en una cita que cada año reúne a lo mejor del baloncesto formativo nacional.

La convocatoria le llegó con esa mezcla de alegría y nervios que solo se entiende a los 13 años. «Desde que empezaron los entrenamientos solo me daba un 50% de posibilidades». Por eso la llamada tuvo un valor especial, casi como una confirmación íntima de que el trabajo da sus frutos.

En su casa el baloncesto es parte del paisaje. No como una presión, sino como algo natural. Es hija de dos exjugadores profesionales, Iván Villar y Miriam Herrera, y sus hermanos Xián y Leia también lo practican en el CLB de Vilagarcía. Con un padre profesor del ciclo de baloncesto del CIFP Fontecarmoa y una madre fisioterapeuta, el deporte se entiende como una escuela de valores y la idea de que la pista enseña cosas que sirven fuera de ella.

Para su madre el torneo tiene un significado especial: lo ganó en su día defendiendo a Cataluña, y aquella experiencia fue trampolín para luego proclamarse campeona de Europa cadete con España. Mara lo cuenta sin grandilocuencia, pero con admiración: de sus padres intenta quedarse con un consejo muy concreto, «ser yo misma con humildad y trabajo».

En lo deportivo, Mara destaca por una altura notable y por un perfil sobrio: comete pocos errores, toma buenas decisiones y se ha ganado fama de jugar «como una veterana» pese a su edad. Rebote y defensa son su prioridad, una manera de sumar desde lo individual al objetivo colectivo de Galicia: superar la fase de grupos y soñar con los cuartos de final.