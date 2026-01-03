El Atlético Villalonga se encomienda a Fran Doval

El Atlético Villalonga empezará 2026 con nueva cara en el banquillo. La renuncia de Romina Dadín a continuar al frente del equipo obligó a la directiva a encontrar un relevo y lo encontró en Fran Doval.

El nuevo entrenador tiene la difícil tarea de hacer reaccionar al equipo con el único objetivo de salvar la categoría. El cuadro celeste cierra la clasificación con solo 5 puntos en 13 encuentros, a 7 de la zona de salvación.

Doval debutará al frente del Atlético Villalonga el sábado 10 de enero en San Pedro ante el Racing de Santander, segundo clasificado.