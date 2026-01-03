Fútbol | 2ª RFEF Femenina
El Atlético Villalonga se encomienda a Fran Doval
Arousa
El Atlético Villalonga empezará 2026 con nueva cara en el banquillo. La renuncia de Romina Dadín a continuar al frente del equipo obligó a la directiva a encontrar un relevo y lo encontró en Fran Doval.
El nuevo entrenador tiene la difícil tarea de hacer reaccionar al equipo con el único objetivo de salvar la categoría. El cuadro celeste cierra la clasificación con solo 5 puntos en 13 encuentros, a 7 de la zona de salvación.
Doval debutará al frente del Atlético Villalonga el sábado 10 de enero en San Pedro ante el Racing de Santander, segundo clasificado.
- Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
- Un ingeniero vigués diseña el primer chip capaz de funcionar al filo del cero absoluto de temperatura: -268 ºC
- «La felicidad consiste en vivir sin echarla de menos, es un invento del mercado»
- Coral, la primera bebé de Galicia en 2026, nació en Ourense con las campanadas y Valeria, en Vigo, tras los brindis
- Peleas en zonas de copas y violencia familiar y de género protagonizan el inicio del 2026
- Las obras que estrenará Vigo en 2026
- Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
- Davila 31/12/2025