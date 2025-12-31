«Sintiendo a la afición cerca de nosotros somos mucho mejor equipo»

Muchas son las ganas que tiene el Arosa de recuperar el pulso de la competición en el próximo 2026. Un derbi en A Lomba ante el Juventud de Cambados marcará el arranque del nuevo año y Gonza Fernández se carga de optimismo para recuperar el rumbo adecuado en la singladura hacia el puerto llamado ascenso.

—El Arosa llega a 2026 tercero, con 26 puntos en 15 partidos, pero con una derrota dolorosa en Boiro. ¿Qué valoración hace de lo hecho hasta ahora?

La valoro de forma positiva. Siempre quieres estar mejor, pero hay que tener en cuenta cómo se dio todo hasta la fecha. El único lunar que pongo es lo de Boiro: fue algo que no podemos repetir y que nos tiene que hacer ver muchas cosas. En los 14 partidos anteriores le pongo buena nota al equipo. Somos un equipo nuevo y estamos consiguiendo ser fuertes en casa. En el proceso te dejas algunos puntos, pero las lesiones nos han condicionado en determinados momentos.

—¿Las derrotas en las visitas a Compostela y Boiro han sacado al equipo de la buena dinámica?

No nos saca de dinámica. No es el hecho de perder lo que más nos preocupa, es cómo fue esa última derrota. Esto es muy largo, pero tienes que hacer las cosas muy bien para poder estar donde quieres estar. En Boiro no estuvimos dentro del partido. El parón, eso sí, nos da más ganas de jugar el siguiente y meternos de lleno lo antes posible en competición.

—¿En qué cree que puede mejorar más el equipo de cara a la segunda vuelta?

Creo que debemos ser más estables durante el partido. Tenemos que mejorar en la gestión del encuentro: ser más estables en lo que haces bien y en superar los malos momentos. Eso te acerca mucho a estar dentro de los partidos y poder decidirlos a tu favor.

—El tema de los goles en contra, ¿ha pesado en exceso?

Los goles en contra los estábamos mejorando, por eso lo de Boiro no me gustó. Habíamos puesto el foco en lo defensivo, estábamos controlando números, pero encajas tres en un partido sin estar bien. Tienes que volver a encajar poco. Y cuando no tienes el balón, tienes que ser solvente. Tenemos que ganar en fiabilidad y en sensaciones. Buscamos un equilibrio entre lo ofensivo y lo defensivo, porque también queremos producir en goles a favor.

—Usted incidió desde su llegada en poner el foco en el día a día para un mejor rendimiento. ¿Cómo está siendo ese trabajo?

Estamos trabajando muy bien. A veces puede ser que no se traduzca al cien por cien en los partidos, pero el trabajo es muy bueno y me duele que se vea empañado por partidos como el de Boiro. Ahora tenemos ganas de jugar en casa y seguir mirando hacia arriba.

—Llega el mercado invernal. ¿Contemplan alguna incorporación más tras la llegada de Yoel?

Algo más contemplamos. Estamos valorando diferentes opciones, sobre todo por la situación de las lesiones de larga duración. Lo de Yoel surgió y con el tema de Martín y Álex necesitábamos algo por fuera: desborde y verticalidad. No queremos firmar por firmar. Buscamos a alguien que nos ayude en el día a día. Más que la propia posición, buscamos rendimiento. Y la polivalencia también es importante.

El técnico ve mucho margen de mejora en su equipo. / Pedro Mina

—¿Cuál es su mensaje a la afición de cara a lo que queda?

Que sigan cerca del equipo. Habrá días mejores y peores, pero yo veo cómo el equipo entrena y cómo crece, y sintiendo a la afición al lado somos mucho mejor equipo. Como entrenador local noto el apoyo y también cómo afecta al rival.

«Estamos intentando no encajar primero»

—Las cifras fuera de casa dan lugar para el análisis: tres últimas salidas sin marcar y solo una victoria en los seis últimos desplazamientos.

Es cierto que en casa estamos muy bien y fuera tenemos que mejorar los números. Las tres derrotas las llevamos fuera y eso te va diciendo dónde tienes que mejorar y dónde mantener. Pero tampoco lo que estamos haciendo en A Lomba es sencillo: es una solvencia difícil de conseguir. En casa estamos evolucionando y, si hubiéramos ganado en Boiro, ahora seríamos segundos.

—Permítame insistir: a domicilio el equipo está lejos de buenos números. ¿Hay algún motivo que lo explique?

En casa somos muy fuertes: notamos esa fortaleza y nos vemos capaces de meter miedo. Fuera fuimos capaces de hacer cosas buenas, pero no se tradujeron en resultados. No hay un motivo localizado, pero sí errores puntuales que te penalizan: como en Villalba; en Santiago merecimos más; y en Boiro no merecimos nada. Hay que darle mucha importancia a lo que hacemos en casa porque es la base de todo. Fuera es el salto diferencial. Tienes que analizar a dónde vas, las situaciones y cómo vas a jugar. Estamos intentando no encajar primero. Es más una cuestión de mejorar el juego que algo circunstancial. La propuesta es igual en casa que fuera, pero debemos ser un equipo más estable más minutos, que no se note tanto en lo emocional.

—Hablar de ascenso es obligatorio en el Arosa. ¿Lo vive como presión o como ilusión?

Para mí es una ilusión y algo por lo que trabajamos todos los días. Pero bendita presión, se trata de disfrutar esa situación en lo bueno y en lo malo. Todo tiene más trascendencia siendo un equipo que aspira a ascender. Siempre sabiendo que si quieres ganar tienes que hacer muy bien las cosas. Lo más importante es el día a día y cómo gestionas los buenos y los malos momentos, porque ascender es superar muchas situaciones a lo largo de un año. Hay que darle normalidad y tranquilidad al tema, pero también entender que hay un proceso para crecer competitivamente.