«Lograr el equilibrio entre prudencia y ambición pasa por pensar a corto plazo»

En una temporada tan especial para un club como la de su centenario, el Céltiga está superando todas las expectativas. El equipo de Luis Carro entrará en el nuevo año posicionado en la quinta posición, todo un logro para un recién ascendido que ahora afronta el reto de pasar de sorpresa a realidad en lo que queda de competición.

—Llegan al parón de Navidad quintos y con 25 puntos. ¿Qué valoración hace de esta primera parte de la temporada?

Muy positiva. Creo que todos firmábamos llegar al parón en esta situación. La puntuación nos da tranquilidad, aunque siempre hay un «pero», y es nuestro rendimiento fuera de casa: a nada que hubiésemos sacado algún punto más, la posición aún sería mejor.

—¿Cuándo siente que el equipo se asienta definitivamente en la categoría?

Desde aquel día de Cambados hubo un punto de inflexión. Sin haber estado mal antes, salvo en A Estrada, nos estaban condenando errores defensivos muy graves. Empezamos a ser más solventes y a aprender de esos errores.

—Aquel fue un partido sin alardes, de concentración absoluta en la faceta defensiva ¿Es por ahí por donde el equipo empieza a crecer?

Totalmente. Crecimos a partir de lo defensivo, aunque todavía estamos lejos de lo que queremos ser en lo ofensivo. Pero nos dimos cuenta de que, a nada que cerráramos la portería, íbamos a ir hacia arriba. En el fútbol hay que tener paciencia, creer en lo que haces y mantener la tranquilidad, especialmente cuando vienes de un inicio como el nuestro y estás aún en la jornada 5 o 6.

—Ese arranque con pocos puntos pudo generar ruido por ser un año simbólico para el club.

Sí, es un año importante por el centenario y pasar por esos momentos difíciles nos hizo mejores. Fue clave estar tranquilos. Y además, esos momentos malos volverán. Lo importante es que hemos aprendido mucho de ellos.

—¿Qué aprendizaje concreto les dejó esa fase?

Que la mayoría de goles que encajábamos era teniendo nosotros el balón. Y también entender que a veces jugar muy bien no te va a dar para ganar. Hay que estar preparados para todo, porque lo difícil fue hacer lo que hicimos para salir de ahí cuando lo normal, en un recién ascendido, es encadenar problemas.

—¿En qué ha crecido más este Céltiga?

En confianza, sobre todo. A nivel ofensivo sabíamos que no íbamos a tener problemas porque tenemos muchos hábitos adquiridos de otros años. Donde teníamos que adaptarnos a la categoría era en lo defensivo, en lo individual. Fueron llegando las porterías a cero y también ayuda la plantilla amplia: somos capaces cada semana de competir con onces diferentes.

Carro sitúa la victoria en Cambados como punto de inflexión. / Iñaki Abella

—La afición se ilusiona. ¿Qué mensaje lanza al entorno?

Las expectativas que se generen fuera no dependen de mí. Lo que sí depende de nosotros es el trabajo de dentro, y ahí no queremos fallar. Hay ilusión y es lógico, pero invito a la gente a valorar la dificultad que tiene disfrutar de esta categoría y estar en la posición que estamos ahora mismo.

«Si las cosas se repiten no es por casualidad»

—¿Tiene todavía más mérito ese quinto puesto por ser un recién ascendido?

Muchísimo. Es una barbaridad estos primeros 15 partidos para un equipo recién ascendido, y además con cambio de más de media plantilla. Es mérito y trabajo de todos: directiva, dirección deportiva, cuerpo técnico y futbolistas.

—Habla mucho del grupo. ¿Qué define a este vestuario?

La fuerza del grupo. Cada semana se quedan cinco futbolistas fuera, pero de 23 jugadores, 22 han sido titulares en algún momento. Esa competitividad interna y esa implicación sostienen mucho de lo que llevamos hecho.

—¿Qué le pediría a los Reyes para el mercado de invierno?

Estamos muy contentos con la plantilla. No cerramos la puerta a nada, pero si viene algo tiene que ser algo que nos mejore y que nos encaje. Lo que sí pido es que nos respeten las lesiones y poder mantener nuestro día a día porque las cosas cuando se repiten varias veces es que no pasan por casualidad.

Carro está llevando al Céltiga a altas cotas en el año del centenario del club. / Iñaki Abella

«Hay que seguir sumando y ese es nuestro norte»

—Estando donde están, ¿cambia la perspectiva del objetivo?

No debería cambiar. Nos equivocaríamos si pensamos en otra cosa que no sea la permanencia. Es increíble estar donde estamos y lo estamos disfrutando en el año del centenario, pero seguimos mirando hacia abajo. Cuanto antes sumemos los puntos, mejor, pero el objetivo sigue siendo el mismo.

—¿Cómo se gestiona ese equilibrio entre prudencia y ambición?

Lograr ese equilibrio solo pasa por pensar a corto plazo, ahí podemos encontrar la solución. La clasificación está muy igualada y mirar a largo plazo nunca suele ser bueno. Hay que seguir sumando y ese tiene que ser nuestro norte.¿Dónde ve más margen de mejora en la segunda vuelta? Tenemos margen tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, pero diría que incluso más en lo ofensivo. Somos más camaleónicos que otros años porque la categoría te lo exige, pero sin alejarnos de una idea base. Tenemos que dominar estructuras que quizá no estábamos acostumbrados a usar.

—Tras 15 partidos, ¿la clasificación ya dice bastante verdad?

Engaña poco. Quitando al Estradense, de mitad para abajo puede pasar de todo. Hay 7 u 8 equipos entre los que no podemos meternos en el sentido de relajarnos, porque hay mucho baile. Y luego sí hay 4 o 5 equipos que por plantilla pueden estar por encima, pero aquí compite todo el mundo. Al final también entra en juego el respeto del rival. Nadie nos va a menospreciar, porque nadie lo hace, pero esta trayectoria que llevamos supongo que pone a todo el mundo aún más alerta.