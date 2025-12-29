El balón mantiene su atractivo en el pabellón de Ribadumia

El pabellón de Ribadumia volvió a vivir ayer una jornada muy intensa con la disputa de la Arousa Fútbol 7 Indoor. En esta ocasión, los protagonistas fueron 16 equipos de toda Galicia y Portugal que lucharon por hacerse con el título en la categoría benjamín. El pabellón estuvo lleno hasta los topes, especialmente con padres y familiares de los más pequeños. El día anterior se celebró el torneo en la categoría prebenjamín, una cita que se acabó llevando el Vitoria Sport Clube. El torneo Indoor del Arousa Fútbol 7 no finaliza este fin de semana. El próximo sábado, el pabellón de Ribadumia volverá a llenarse con los duelos entre los equipos de categoría alevín.

Público en el pabellón de Ribadumia. / Iñaki Abella