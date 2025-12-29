Arousa despide 2025 con una buena cosecha de medallas

Si hay un deporte que deja alegrías constantes en competiciones internacionales para la comarca de O Salnés ese es el piragüismo. Todos los años, la cosecha de medalls en competiciones de índole internacional acostumbra a ser productiva y, el año 2025, no lo fue menos, teniendo como nombres propios al canoísta Adrián Sieiro, del Náutico O Muíño de Ribadumia, o a Tania Álvarez, del Breogán de O Grove.

El primero de ellos fue el palista que más ha brillado este año a nivel internacional, con cuatro medallas (un oro y tres platas) obtenidos en el Campeonato de Europa de Racice, en la Copa del Mundo de Szeged y en el Mundial de Milán. En mayo, el palista del Náutico O Muíño afrontaba la Copa del Mundo que se disputaba en la ciudad húngara de Szeged, donde se proclamaría subcampeón en el c-2 500 en compañía del madrileño del Piragüismo Aranjuez Daniel Grijalba. El oro también tendría sabor arousano, ya que en esa embarcación se encontraba el madrileño del Breogán de O Grove, Diego Domínguez, en compañía del balear Joan Antoni Moreno. Ambas embarcaciones serían las únicas que consiguieron recorrer la distancia en menos de 1:46. Sieiro también sumaría otras dos medallas en el Campeonato de Europa de Racice, un oro en el C-4 500 mixto, en compañía de Daniel Grijalba, María Corbera y Ángels Moreno; y una plata en el C-2 500, también con Daniel Grijalba. La última medalla llegaría en el Mundial disputado en Milán en agosto, donde obtuvo la plata en el C-4 500 junto a su compañero de equipo Manuel Fontán, Daniel Grijalba y Martín Jácome.

Adrián Sieiro y Manuel Fontán en el podio de Milán. | RFEP

Las promesas del piragüismo, los sub-23 y juveniles, también mostraron sus cualidades a nivel internacional. Lo hicieron en el Europeo de Pitesti, donde sumaron cuatro medallas. Pedro Torrado, del As Torres Romaría Vikinga lograría el oro en esa cita en la modalidad de c-2 500 sub-23 junto a su compañero Martín Jácome, mientras que su compañero Raúl Fernández, junto al betanceiro Antón Lagares, se hacía con la plata en la misma distancia pero en la categoría juvenil. Las otras dos medallas fueron dos bronces en juveniles que recayeron en el C-2 500 femenino, con las palistas del Náutico O Muíño de Ribadumia Lara Remigio y Silvia Gago, y en el k-4 500, con la cambadesa Sofía Parada. En el mundial, celebrado en la localidad portuguesa de Montemor o Velho, llegarían otras dos medallas de bronce: en el C-2 500 masculino juvenil formado por Raúl Fernández (As Torres) y Antón Lagares, y en el c-2 200 con la pareja formada por Lara Remigio (Náutico O Muíño) y Marta Castiñeiras (As Torres).

En la categoría sénior, Arousa también tuvo recompensa al esfuerzo en la categoría de Maratón, con el título mundial para la grovense Tania Álvarez en el K-2 femenino, en compañía de la lucense Tania Fernández. A esa medalla hay que sumar un bronce en la ciudad húngara de Gyor, el que se embolsó el canoísta del As Torres Romaría Vikinga Diego Miguéns en el C-1.

El europeo de esta modalidad también dejó una buena cosecha de medallas, donde brilló el veterano canoísta grovense Tono Campos, que se hizo con una de oro en el C-1 y con otra de bronce en el C-2, en compañía de Diego Romero. En esa cita, en la categoría juvenil, también obtuvieron medalla los grovenses Yasser Antonio Silva, que logró el oro en el C-2 en compañía del lucense Héctor Vázquez; y Álex Barreiro, que fue bronce en el C-2 en compañía de Mateo Lago, ambos del Ciudad de Pontevedra.

En total, fueron 17 medallas internacionales que vuelven a demostrar que el piragüismo arousano goza de buena salud y que, en el año 2026, volverá a ser el deporte que más alegrías internacionales deje en la comarca de O Salnés.