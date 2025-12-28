Un total de quince equipos, entre ellos, el Vitoria de Guimarães, participaron ayer en la primera jornada del Arousa Fútbol 7 Indoor, que se disputa en las dependencias del pabellón municipal de Ribadumia. La jornada estuvo cargada de anécdotas de los más pequeños, la categoría prebenjamín, y de detalles que dejaron muchos de los jugadores, que sueñan con llegar algún día a lo más alto. La de ayer fue la jornada inaugural de un evento que continúa en el día de hoy, aunque con 16 equipos de la categoría benjamín, y que tendrá su culmen el próximo 3 de enero, cuando se dispute el campeonato alevín. El torneo del AF-7 Indoor se está convirtiendo en una de las grandes tradiciones deportivas que se celebran durante la Navidad en la comarca de O Salnés y atrae a equipos de toda Galicia, e incluso, de Portugal y otros puntos de la península.

El pabellón de Ribadumia vibra con los más pequeños en el AF-7 Indoor