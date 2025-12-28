El pabellón de Ribadumia vibra con los más pequeños en el AF-7 Indoor
Un total de quince equipos, entre ellos, el Vitoria de Guimarães, participaron ayer en la primera jornada del Arousa Fútbol 7 Indoor, que se disputa en las dependencias del pabellón municipal de Ribadumia. La jornada estuvo cargada de anécdotas de los más pequeños, la categoría prebenjamín, y de detalles que dejaron muchos de los jugadores, que sueñan con llegar algún día a lo más alto. La de ayer fue la jornada inaugural de un evento que continúa en el día de hoy, aunque con 16 equipos de la categoría benjamín, y que tendrá su culmen el próximo 3 de enero, cuando se dispute el campeonato alevín. El torneo del AF-7 Indoor se está convirtiendo en una de las grandes tradiciones deportivas que se celebran durante la Navidad en la comarca de O Salnés y atrae a equipos de toda Galicia, e incluso, de Portugal y otros puntos de la península.
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- Davila 26/12/2025
- Localizan a dos personas muertas en sendos pisos de Vigo
- El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero