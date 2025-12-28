Año 2026: cien años de fútbol en A Illa

Se fundó en el mes de marzo de 1926 y por sus filas, fuese en categorías inferiores o en el primer equipo, han pasado generaciones y generaciones de vecinos de A Illa. El Céltiga es una de las grandes instituciones del municipio que, en la actualidad, cuenta con 140 niños y una docena de equipos distribuidos desde la categoría más pequeña, la de biberones, hasta sénior, sumando en años recientes un equipo femenino y otro de veteranos. Este 2026, el club de A Illa celebrará su centenario, una efeméride que la directiva actual, presidida por Harry Dios, no quiere que pase desapercibida, para lo que llevan tiempo trabajando en una serie de acciones y actividades que se desarrollarán en varias fases a lo largo del año que se acerca y, especialmente, durante el mes de marzo, cuando se creó.

Álex Zels, integrante de la directiva isleña, reconoce que «estamos trabajando en muchos frentes y pendientes de ir cerrando cosas de cara a los próximos meses, ya que el centenario será en marzo y no queremos que esta fecha pase desapercibido». De hecho, la intención es sacar un calendario de actividades unas semanas antes de que llegue la efeméride «para ir animando a los socios». Actividades musicales, exposiciones y reconocimientos son solo algunas de esas iniciativas en las que se está trabajando y ya se han puesto en marcha algunas otras, como la animación por Inteligencia Artificial de algunas fotografías antiguas o el gran mural que luce en las instalaciones del Salvador Otero, el campo del que presume el Céltiga, por el buen estado del terreno de juego, desde los años 70 del siglo pasado.

Zels reconoce que, para la actual directiva, coincidir con esta efeméride «es un orgullo y trataremos de hacerlo lo mejor posible, porque sabemos que es muy importante para este municipio; también aguardamos contar con el respaldo de todas las administraciones para sacar adelante los actos». Deportivamente, el club celebrará el centenario en la categoría más alta en la que ha militado, la Tercera RFEF, donde está cuajando una gran actuación esta campaña, ocupando puestos de play off de ascenso tras la quincena de encuentros que se han disputado hasta el momento, una circunstancia que Zels valora de forma muy positiva, «aunque somos conscientes de que queda mucha liga por delante, pero ya contamos con 25 puntos y tenemos mucho camino andando para la permanencia».

La historia del Céltiga se encuentra recogida en un libro que se editó hace algo más de un lustro. Fue escrito por Juan Luciano Otero Besada «Genito», que le dio forma a todo el material que había recogido durante décadas Alejandro García Fariña, que no pudo convertir en realidad la ilusión de contar la historia del club. La mayor parte de esa documentación era de los años 50 en adelante, quedando un vacío que parecía muy complicado de llenar. Sin embargo, Genito se lanzó a encontrar piezas que permitiesen ir elaborando el puzzle de los inicios de un club con tanta tradición en A Illa.

Se sospechaba que había sido fundado en algún momento de los años 20, o incluso, de los años 30 del siglo pasado, pero faltaban referencias exactas. Buceando en todo tipo de hemerotecas se encontró con una pequeña publicación del 28 de marzo de 1926 en el FARO DE VIGO, en la que se hacía alusión a que el profesor Víctor Trabazo había creado recientemente un equipo «de rapaces» con el nombre del Céltiga para «fomentar la educación física entre los alumnos, y que esperaban poner en marcha un equipo de mayores, un dato que despejaba cualquier duda sobre los orígenes del club.