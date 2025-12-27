Torneo solidario en favor de Amigos de Galicia

El campo de A Bouza de Barrantes, en Ribadumia, será el escenario de un torneo a cuatro bandas solidario, en el que se destinará toda la recaudación, en forma de alimentos no perecederos, a la Fundación Amigos de Galicia para ayudar a los más necesitados en unas fiestas tan señaladas como estas.

El torneo comenzará a las 16.00 horas, con el encuentro entre el Xuventude de Sisán y el Beiramar. Al término del mismo, el duelo medirá al Umia de veteranos, organizador del evento, y al Castrelo Veteranos. Los ganadores de ambos encuentros disputarán una especie de final en el que no habrá ni ganadores ni perdedores, ya que el principal objetivo con el que nace esta iniciativa es aportar la mayor cantidad de alimentos que se pueda para una noble causa. El torneo cuenta con el respaldo del Concello de Ribadumia.