Festival benéfico en favor de la investigación de la enfermedad de Alexander

El Multiusos de Vilanova acogerá mañana, a partir de las 16.30 horas, el XI Festival Benéfico de Ximnasia Rítmica «una cura para Mauri», con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de la enfermedad de Alexander. Esta enfermadas es una leucodistrofía genética que destruye la mielina y afecta a la sustancia blanca del cerebro y que, en la actualidad, carece de cura. Mauri, un niño de Nigrán de tan solo dos años, sufre esta enfermedad para la que se recaudan fondos con el objetivo de investigar su cura y cuales son sus orígenes.

El evento que se va a celebrar en el Multiusos de Vilanova contará con dos sesiones, comenzando con una exhibición de diferentes escuelas de gimnasia rítmica y seguirá con la participación de un club de competición.

Las entradas, que están a la venta en las taquillas del Multiusos vilanovés media hora antes del inicio del festival, tendrán un precio de tres euros para una de las sesiones y de cinco para las dos, destinado la totalidad de lo que se recaude a la investigación de esta enfermedad rara.

El evento está organizado por el Club Rítmicsa Arabesque de Vilanova y cuenta con la colaboración de Rítmica Grand Jeté de Cambados y el Concello de Vilanova de Arousa.