Cita con el fútbol más genuino en A Senra

Quince equipos, tres grupos, un campo de 20 x 40 y veinte minutos a tiempo corrido para sacar a relucir lo mejor de cada uno de los grupos. Estos son los ingredientes con los que se abre hoy, a partir de las 21.30 horas, una nueva edición del Arousa Fútbol 7 Indoor, que se va a celebrar durante todo el fin de semana y el día 3 de enero, en el pabellón de Ribadumia. Los primeros en saltar al terreno de juego, una cancha de césped artificial sobre el parqué, serán los prebenjamines que, en una jornada maratoniana (está previsto que finalice sobre las 21.25) van a disfrutar de una forma diferente de juego, ya que les está permitido utilizar las paredes del rectángulo que es el terreno de juego y aprovechar los rebotes.

Alberto Diz, responsable del Arousa Fútbol 7, reconoce que el torneo se está convirtiendo en una tradición cada Navidad, aunque apunta que «no es sencillo, ya que en estas fechas, hay que competir con otros torneos y, sobre todo, con las citas de carácter familiar». Pese a ello, han conseguido que en la categoría prebenjamín participen quince equipos (cinco en los grupos A y B y cuatro en el C) y 16 en el de benjamines que se disputará mañana.

Para el día 3 de enero quedará la disputa de la categoría alevín, un torneo que estará centrado en la figura de la mujer en el fútbol. La mayor parte de los equipos que van a participar en la competición serán gallegos, por las dificultades de desplazamiento desde fuera de la comunidad autónoma, a los que hay que sumar la presencia del Vitória de Guimarães y del Parla madrileño. Las grandes referencias, junto al equipo portugués, serán el Celta de Vigo y el Deportivo de A Coruña, que no han querido perderse este evento.

La celebración del Arousa Fútbol 7 Indoor marca el inicio de las actividades de uno0 de los torneos más prestigiosos del fútbol de base, unas actividades que alcanzarán su cénit, primero con la fase previa, con 80 equipos buscando cuatro puestos en la fase final, y después, en el mes de junio, para medirse a las grandes canteras del mundo que acudan a A Senra para llevarse el título.