El barrio de O Piñeiriño reta a Lucas Abal

El Maestro FIDE Lucas Abal será el encargado de animar la Navidad el próximo martes, tras haber aceptado el reto que le ha planteado la Asociación de Veciños Breogán de O Piñeiriño, en Vilagarcía, de disputar unas partidas de simultáneas contra todo aquel que se acerque por el centro cultural. La cita será a las 18.00 horas y el reto nació en un encuentro entre la directiva vecinal y del club Xadrez Fontecarmoa, al que pertenece Lucas Abal, donde se decidió explorar la posibilidad de tener una sección de ajedrez en el centro cultural del colectivo. Para promocionarlo ser decidió poner en marcha este reto.

Las partidas están abiertas a todo el mundo y a todos los niveles de ajedrez, desde aquel que puede estar comenzando, a quien puede desconocer los pormenores del juego, e incluso, a quien cuenta con el nivel suficiente para intentar ganarle a Abal, que es uno de los mejores ajedrecistas del club. Además, Abal forma parte del barrio de O Piñeiriño ya que su madre es propietaria de una tienda en la zona.

Abal es Maestro FIDE, un título internacional de ajedrez otorgado por el FIDE y tiene un ELO de 2.324 en ajedrez clásico, con más de 2.200 tanto en rápido como en blitz. En su perfil destaca el subcampeonato universitario de ajedrez que consiguió en la edición del año 2017. Desde la asociación esperan que este reto sea el germen de algo de mayor entidad para el futuro.