El Sigaltec se diluye en el tramo final ante el Bosco Salesianos (91-78)

El Sigaltec cerró el 2025 con una derrota en la cancha del Bosco Salesianos Ourense en un duelo de alta intensidad que se rompió en los últimos cinco minutos con Alston Harris como protagonista total.

El partido se le torció pronto al equipo de Luis Gabín, condicionado por los problemas físicos desde el inicio. A los tres minutos, Mateo Bello tuvo que abandonar el encuentro y ya no regresó, una baja que restó presencia y centímetros y acabó pesando en un apartado clave: el rebote. Ahí emergió la veteranía de David Guerra, determinante para dominar los tableros y, además, cargar de faltas al rival en acciones de contacto.

Pese a ese contratiempo, el Sigaltec se sostuvo a base de carácter, subiendo la intensidad defensiva y encontrando puntos en su trío más fiable en el pabellón de Pereiro de Aguiar: Pablo Fernández volvió a ejercer de motor ofensivo, bien secundado por Miguel Gil y Óscar Castaño. Con ese impulso, los vilagarcianos fueron capaces de levantarse de varios marcadores adversos y hasta se metieron en el partido de lleno en el último cuarto, cuando llegaron a ponerse por delante (69-70).

Pero el desenlace se escribió del lado local. Harris tomó el mando con una secuencia de anotación imparable, atacando con continuidad y castigando cada desajuste, mientras el encuentro se iba inclinando también en la línea de tiros libres: una diferencia que llegó a los 20 lanzamientos entre ambos equipos también ayudó a decantar un tramo final que salió cruz para el Sigaltec.

Ficha del partido:

91-78

Salesianos - Sigaltec

BOSCO SALESIANOS OURENSE: Rodrigo Varela (-), Harris (31), Pereira (2), López (4), Álvarez (17) –quinteto inicial– Guerra (26), Traoré (11) y Rodríguez (-).

SIGALTEC: Mateo Bello (-), Óscar Castaño (11), Pablo Fernández (26), Miguel Gil (16), Álvaro Rodríguez (6) –quinteto inicial– Raúl Santórum (3), Jorge Rodríguez (10), Pedro Sabugueiro (3), Dani Rey (-) y Adrián Kovac (3).

PARCIALES POR CUARTOS: 15-13; 22-16 (37-29); 21-27 (58-56); 33-22 (91-78).