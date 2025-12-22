El Ribadumia sucumbe en Marín en el duelo por el liderato

Acudía el Ribadumia a Marín dispuesto a asentarse en la primera posición ante el directísimo rival, pero fueron los locales los que se mostraron superiores como indica el 3-0 final para igualar a 41 puntos recuperando la cabeza de la tabla.

El partido se decidió en solo 10 minutos a partir del 1-0 de Javi Pazos en el 79. Álex Rey hizo los dos goles que redondearon el marcador.

Quien sí ganó fue el San Martín en Vilaxoán (1-0). Enfrente estuvo el Arcade, pero el solitario tanto de Hugo Abalo a la media hora de juego fue suficiente para que los de Pedro Carregal cierren 2025 en la quinta posición.

El Amanecer y el Unión Dena también sumaron importantes victorias para aliviar su carga en zona de descenso. Los grovenses se impusieron en su visita al Caldas (0-1). Bastó el tanto de Pablo Rodiño en el primer minuto de partido. Más derroche goleador tuvieron los meañeses para imponerse al Ponte Caldelas (5-2) con goles de Óscar, Nico, Álex, Isaac y Raúl.