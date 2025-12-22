Fútbol | 1ª Auton.
El Ribadumia sucumbe en Marín en el duelo por el liderato
Acudía el Ribadumia a Marín dispuesto a asentarse en la primera posición ante el directísimo rival, pero fueron los locales los que se mostraron superiores como indica el 3-0 final para igualar a 41 puntos recuperando la cabeza de la tabla.
El partido se decidió en solo 10 minutos a partir del 1-0 de Javi Pazos en el 79. Álex Rey hizo los dos goles que redondearon el marcador.
Quien sí ganó fue el San Martín en Vilaxoán (1-0). Enfrente estuvo el Arcade, pero el solitario tanto de Hugo Abalo a la media hora de juego fue suficiente para que los de Pedro Carregal cierren 2025 en la quinta posición.
El Amanecer y el Unión Dena también sumaron importantes victorias para aliviar su carga en zona de descenso. Los grovenses se impusieron en su visita al Caldas (0-1). Bastó el tanto de Pablo Rodiño en el primer minuto de partido. Más derroche goleador tuvieron los meañeses para imponerse al Ponte Caldelas (5-2) con goles de Óscar, Nico, Álex, Isaac y Raúl.
- Una ola envuelve a un grupo de percebeiros en Cangas y deja a uno herido
- Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años: «Cambiar no es equivocarse»
- Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo a la salida de la AP-9 en el puente de Rande
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Patrimonio tumba una residencia de mayores en el antiguo asilo de las Siervas de Jesús en Vigo
- La fábrica de GEA en Cabral «resucita» con hasta 950 viviendas y un parque al Lagares
- Una llamada luminosa a la pausa irrumpe en el cielo de Vigo
- Absuelta la exchófer de Vitrasa condenada a 15 años de cárcel por incendiar un autobús en Vigo