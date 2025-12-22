Manu Santos: «La clave fue nuestra consistencia»

Hasta el próximo 10 de enero no volverá el Mariscos Antón Cortegada a las canchas. Será en Arrasate por lo que incluso habrá que esperar un poco más para ver al equipo vilagarciano jugar en el Sara Gómez, algo que no será hasta el 8 de febrero por el aplazamiento del duelo ante el Tarragona.

En medio de esta situación, la despedida de 2025 no pudo ser mejor con el triunfo sobre un Ibaizábal (59-58) que llegaba como líder a Vilagarcía, pero que no pudo con la fortaleza mostrada por las locales. Manu Santos reconoce que «fue un partido muy duro a nivel físico y a nivel de contactos, dureza y consistencia. Los dos equipos estuvimos muy bien en defensa. Es la defensa precisamente lo que necesitábamos para competir contra los equipos de arriba y demostramos que si somos fuertes en eso nuestras opciones son máximas».

Además de destacar la solidez mostrada, el técnico vilagarciano cree que una de las claves del octavo triunfo del curso estuvo en «aprovechar la ventaja interior que teníamos y generar situaciones desde ahí. La clave fue la consistencia. Hubo alternativas en el marcador, pero siempre mantuvimos la dureza y concentradas. Las desconexiones que hubo, que las hubo, fueron muy pequeñas y evitamos tener cinco minutos seguidos malos. En eso dimos un paso adelante contra un rival tan duro como es Ibaizábal».

El importante triunfo también dejó peajes en forma de lesiones. Marta Sanmartín tuvo un esguince de tobillo mientras que María Angulo padeció una luxación en el hombro que habrá que vigilar especialmente para que no se reproduzca.

Acerca del balance de 8-4 con el que el Mariscos Antón Cortegada cierra el año, Manu Santos señala que «la liga está muy igualada y nuestro balance es un buen balance. En general es positivo para como empezamos las primeras semanas con lesiones, incidencias y retrasos de jugadoras».