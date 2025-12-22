El Arosa se muestra en Boiro como gigante con pies de barro (3-0)

El Arosa cerró el año con una derrota tan dura como preocupante en Barraña, en un partido muy malo en todos los aspectos y que le cuesta además la segunda posición de la tabla en favor del Racing Villalbés. Sin colmillo arriba, sin firmeza atrás y sin capacidad para adaptarse a un escenario incómodo, el equipo arlequinado se marchó sin un solo disparo entre los tres palos y con dudas renovadas sobre su rendimiento lejos de A Lomba.

El encuentro se torció desde el primer suspiro. A los 30 segundos, un internada por la izquierda de Samu Araújo pilló al Arosa a contrapié: la defensa falló en la marca, Facu Moreyra se quedó solo y resolvió batiendo a Leobalde por debajo de las piernas. Un golpe directo a la confianza que marcó el guion: el Boiro encontró pronto lo que buscaba y el Arosa tuvo que empezar a remar sin tener dónde agarrarse.

Con el césped en muy mal estado y la lluvia arreciando, el plan de los locales se impuso con naturalidad. El Boiro apostó por el juego directo, la disputa y el segundo balón; justo lo que más favorecía a un partido trabado. El Arosa intentó crecer desde la posesión, pero la circulación se volvió lenta e imprecisa y, lo más importante, no tuvo presencia en el área. Solo se acercó a base de córners en un tramo en el que el ritmo caía y el duelo se convertía en una suma de choques, pérdidas y balones divididos que siempre caían del mismo lado en las disputas para desesperación vilagarciana.

Apenas se pudo generar una ocasión clara en la portería barbanzana. / Lucía Chazo

El problema para los visitantes es que, además de no generar, concedían demasiado. Y antes del descanso llegó el segundo mazazo. En el minuto 42, con la defensa arousana muy adelantada, Landeira ganó en velocidad a los centrales tras un error de Edgar y definió con un disparo lejos del alcance de Leobalde. El Arosa tuvo una opción para recortar el 2-0 en una acción de Rivera justo antes del intermedio, pero fue más un destello aislado que el síntoma de una reacción.

Tras el paso por vestuarios, el panorama no cambió. El Arosa se aproximó casi exclusivamente a través de balones parados, su vía más fiable en una tarde en la que el juego combinativo se hacía imposible. Pero ni así encontró el punto de peligro necesario para meterse en el partido. Con el terreno cada vez más impracticable, el Boiro volvió a leer mejor el contexto y sentenció en una acción de fútbol directo: mala defensa en el carril izquierdo, todo el pasillo para Insua, y disparo final para firmar el 3-0.

Gonza Fernández ya había buscado con los cambios tratar de cambiar el decorado, pero ni siquiera el debut del recién fichado Yoel Crespo sacó al Arosa de su depresión futbolística. La sensación de un equipo sin alma fue incluso más incómoda que la derrota. Todo ello en un partido que se adaptó a la perfección a lo que todos esperaban de antemano. Un Boiro muy físico en cada duelo y que tuvo de su parte la alarmante falta de energía de su rival.

Barraña despidió 2025 con un Boiro más fuerte y con una mayor convicción en lo que hacía, frente a un Arosa sin respuesta, superado por el escenario y por el rival. Un cierre de año que deja tarea por delante: recuperar solidez competitiva y, sobre todo, encontrar fuera de casa la versión que le había permitido pelear en la parte alta.

Al Arosa le tocará replantearse muchos aspectos en el parón navideño para poder consolidar su condición de aspirante a todo. Y es que los tres últimos desplazamientos se han saldado sin goles a favor y con un único punto. Llegan tiempos de reflexión.

Ficha del partido:

3-0

Boiro - Arosa

BOIRO: Borja Rey, Yosi Montoto (Casais, min. 83), Aram Pazos, Iago Martínez, Samu Araújo, Mario Romero, Enjamio, Yago Insua (Rodri Zambrana, min. 76), Facu Moreyra (Nieto, min. 67), Juanma (Ozores, min. 83) y Landeira (Adri Castro, min. 76).

AROSA: Chema Leobalde, Mario García (Sindo, min. 77), Pacheco, Edgar, Luis Castro, Javi Rey (Samu Santos, min. 77), Concheiro, Iñaki Martínez (Yoel Crespo, min. 57), Lombao (Carlos Torrado, min. 57), Rivera y Gabri Palmás.

GOLES: 1-0, min. 1: Facu Moreyra; 2-0, min. 43: Landeira; 3-0, min. 74: Yago Insua.