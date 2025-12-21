Gregor rescata un punto merecido ante el Arteixo (2-2)

Burgáns vivió un partido de los que dejan poso, de ida y vuelta, con alternativas constantes y un descuento de infarto. El Juventud de Cambados se levantó por dos veces para un 2-2 ante el Atlético Arteixo gracias a un gol de Gregor en el tramo final, cuando el encuentro parecía encarrilado para los visitantes tras volver a ponerse por delante a cuatro minutos del 90.

El choque arrancó con un Arteixo más cómodo, dominador durante la primera media hora, imponiendo ritmo y presencia en campo rival. El Cambados aguantó el primer arreón, pero le costó estirarse. Roberto Pazos sostuvo a los suyos en una acción clave: una falta botada por Agullo que obligó al meta a intervenir.

Con el encuentro acelerándose en el tramo final del primer periodo, el Arteixo encontró premio. En una acción de área, David Rojo firmó el 0-1 al filo del descanso, un golpe duro para el Cambados por el momento y por el contexto de un partido que empezaba a abrirse.

La reacción local fue inmediata tras el paso por vestuarios. Apenas cuatro minutos después de la reanudación, Tiko igualó el marcador con una jugada de determinación: contra, regate a Pablo Agulló y definición al primer palo para encender Burgáns y cambiar el guion.

El empate dio paso a una fase de intercambio, con el Cambados creyendo más y el Arteixo respondiendo sin perder el orden. En ese escenario llegó una oportunidad de oro para los de casa: penalti por derribo de Chucas sobre Nico Fernández. Fran asumió el lanzamiento, pero José Hevia adivinó el disparo con una parada que pesó como un gol.

El tramo final fue puro vértigo. Cuando parecía que el punto se iba a quedar en Cambados, el Arteixo volvió a golpear: Rubo asistió a José Ramón, que batió por bajo a Roberto Pazos para el 1-2. El Cambados respondió cuando Gregor encontró el camino del empate: ganó línea de fondo y sorprendió con un remate al palo corto para el 2-2.

El descuento fue un carrusel. El Cambados tuvo dos ocasiones clarísimas en el área pequeña para completar la remontada y el Arteixo también rozó el triunfo: los locales salvaron el 2-3 en una acción en la que participaron Diego Lamas y José Ramón.

Al final, reparto de puntos en un duelo intenso, con el Arteixo mostrando autoridad y pegada en momentos clave y el Juventud de Cambados firmando una reacción de carácter.

Ficha del partido:

2-2

J. Cambados - Atlético Arteixo

JUVENTUD DE CAMBADOS: Roberto Pazos, Brais Parada, Fran, Rodri, Tavares, Anxo, Rancaño (André, min. 71), Diego Iglesias (Gregor, min. 80), Dieguito (Zalo, min. 64), Nico Fernández (Noel, min. 71) y Tiko.

ATLÉTICO ARTEIXO: Hevia, Manu Berrocal (Hugo García, min. 90), Agulló, Queijeiro (Pablo Martínez, min. 46), Marcos Aller, Chucas, Fabio (Diego Lamas, min. 60), José Ramón, Íker Castro (Álvaro, min. 60), Rubo (Naya, min. 60) y David Rojo.

GOLES: 0-1, min. 45: David Rojo; 1-1, min. 49: Tiko; 1-2, min. 86: José Ramón; 2-2, min. 88: Gregor.