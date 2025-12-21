El Cortegada cierra el año a lo grande (59-58)

El Mariscos Antón Cortegada firmó una victoria de prestigio ante el Ibaizábal para cerrar el año. Un rival que llegaba líder y enlazando nueve triunfos consecutivos, y lo hizo a base de carácter, dureza y una lectura competitiva sobresaliente en el tramo decisivo. El triunfo asienta a las de Manu Santos en las cuatro primeras plazas.

Desde el salto inicial, el Cortegada entendió el tipo de partido que exigía un líder que castiga cualquier descuido. Las locales salieron muy duras, sin conceder canastas fáciles e igualando el nivel de contactos de un Ibaizábal acostumbrado a mandar desde la defensa. El primer cuarto (13-13) dejó claro que no iban a existir regalos.

La primera grieta llegó en el segundo parcial, con el Cortegada encontrando ventajas desde el trabajo colectivo y la intensidad sostenida. Ahí emergió con más protagonismo Chris Ezumah, clave para que las de Manu Santos se hicieran con el control del rebote y, con él, del ritmo del partido. El 15-9 del segundo cuarto llevó el encuentro al descanso con 28-22, una renta valiosa, pero frágil ante un rival que no perdonaba ningún error.

Y el guion lo recordó nada más volver de vestuarios. Con 30-29 en el inicio del tercer cuarto, el Ibaizábal subió un punto el tono: cambio defensivo, más presión, más contactos, y el Cortegada comprobó que no podía dar medio paso atrás. La defensa presionante visitante sacó de ritmo a las locales, que pasaron a ir a remolque tras el 11-18 del cuarto (39-40) con la zona vasca cambiando la dinámica del juego.

Marta Sanmartín no pudo terminar el partido por lesión. / Noé Parga

El partido entró entonces en esa zona donde el mínimo detalle decide. El Ibaizábal se puso por delante, y el Cortegada respondió con sangre fría y tiro exterior. Con 39-41, apareció Gara Jorge para reactivar al Sara Gómez; después, el Cortegada encadenó dos zarpazos más desde el perímetro: triple de Blanca Manivesa (46-41) y triple de Maira Horford (49-41). Pero el líder estaba ahí: reaccionó hasta el 49-48 y llegó incluso a ponerse 49-51, encontrándose cómodo en un tramo en el que las locales encajaron un golpe añadido: las lesiones de Marta Sanmartín y María Angulo.

Lejos de romperse, el Cortegada se agarró a lo que mejor había hecho durante todo el encuentro: rotaciones para mantener la intensidad y una energía defensiva constante. En ese contexto, el final fue una montaña rusa. Con 56-56 y 56 segundos por jugar, una antideportiva sobre Gara Jorge elevó la tensión al máximo. El Cortegada respondió con una jugada que valió oro: canastón de Cris Loureiro para el 59-56. El Ibaizábal aún tuvo una última oportunidad con 59-58, pero falló su última posesión y el Cortegada rubricó una victoria dorada.

Ficha del partido:

59-58

Cortegada - Ibaizábal

MARISCOS ANTÓN CORTEGADA: Chris Ezumah (13), Cris Loureiro (12), Blanca Manivesa (5), Damaris Rodríguez (5), Gara Jorge (10) –quinteto inicial– Marta Sanmartín (2), María Angulo (3), Lucía Carabán (-) y Maira Horford (9).

IBAIZÁBAL: Sarasúa (5), Vindel (18), López (-), Usúa Iruskieta (6), Leguina (7) –quinteto inicial– Vallejo (10), Ana Iruskieta (-), Díaz (2), Royale (-), Chass (-) y Cuesta (10).

PARCIALES POR CUARTOS: 13-13; 15-9 (28-22); 11-18 (39-40); 20-18 (59-58).