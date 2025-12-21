Fútbol | 3ª RFEF
El Arosa tiene en Boiro la ocasión de fortalecer su candidatura
El Céltiga tendrá que defender su buena posición ante el Noia
En el campo de Barraña (16.45 horas) tiene el Arosa la oportunidad de defender la segunda posición que ocupa para cerrar el año. Enfrente un Boiro que está dispuesto a confirmar las buenas hechuras que le han llevado a pelear por la zona noble.
Gonza Fernández tiene muy presentes las dificultades que esperan a los suyos ante un rival al que calificó como «un equipo que va a estar toda la temporada peleando por los puestos de arriba. Tienen una buena plantilla y un buen entrenador».
El entrenador del Arosa también destaca el buen momento en el que ve a su equipo en una cita que les volverá a poner a prueba en su rendimiento como visitantes.
También en posición de play off espera esta tarde (16.30 horas) el Céltiga al Noia. La fortaleza como locales de los de Luis Carro es un factor a tener en cuenta ante un rival que llega con el agua al cuello.
