Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos Alquiler Asequible VigoMuerte por ola en BaionaAbsuelta Exconductora VitrasaVigo, capital de la NavidadOviedo-CeltaLotería de Navidad
instagramlinkedin

Baloncesto | Liga Femenina-2

Reválida en el Sara Gómez

El líder Ibaizábal amenaza al Antón Cortegada

Las vilagarcianas tendrán que emplearse al máximo. | I. Abella

Las vilagarcianas tendrán que emplearse al máximo. | I. Abella

Diego Doval

Vilagarcía

A las 19.30 horas se dará el salto inicial en el pabellón Sara Gómez para un duelo de valor doble para el Mariscos Antón Cortegada. Enfrente estará el Ibaizábal, lider de la categoría.

Manu Santos reconoce sobre el rival que «es un equipo muy sólido y con hábitos muy consolidados en los dos lados de la pista. Tienen roles muy definidos, el perímetro con mucha amenaza desde el tiro de tres e interiores muy móviles que generan mucho en el juego sin balón». Toda una reválida para el equipo vilagarciano.

TEMAS

Tracking Pixel Contents