Baloncesto | Liga Femenina-2
Reválida en el Sara Gómez
El líder Ibaizábal amenaza al Antón Cortegada
Vilagarcía
A las 19.30 horas se dará el salto inicial en el pabellón Sara Gómez para un duelo de valor doble para el Mariscos Antón Cortegada. Enfrente estará el Ibaizábal, lider de la categoría.
Manu Santos reconoce sobre el rival que «es un equipo muy sólido y con hábitos muy consolidados en los dos lados de la pista. Tienen roles muy definidos, el perímetro con mucha amenaza desde el tiro de tres e interiores muy móviles que generan mucho en el juego sin balón». Toda una reválida para el equipo vilagarciano.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- La nigranesa que tiró dos gatos a la basura afronta hasta 10.000 euros de multa
- Los taxistas de Vigo trasladarán mañana a 200 mayores para disfrutar de las luces de Navidad
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos