Reválida en el Sara Gómez

A las 19.30 horas se dará el salto inicial en el pabellón Sara Gómez para un duelo de valor doble para el Mariscos Antón Cortegada. Enfrente estará el Ibaizábal, lider de la categoría.

Manu Santos reconoce sobre el rival que «es un equipo muy sólido y con hábitos muy consolidados en los dos lados de la pista. Tienen roles muy definidos, el perímetro con mucha amenaza desde el tiro de tres e interiores muy móviles que generan mucho en el juego sin balón». Toda una reválida para el equipo vilagarciano.