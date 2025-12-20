Baloncesto | 3ª FEB
Oportunidad para el Sigaltec en Ourense
Los vilagarcianos visitan al Bosco con afán de sumar su primer partido a domicilio
Lograr la quinta victoria, primera a domicilio, para el Sigaltec pasa por ganar esta tarde (17.00 horas) en el pabellón de Pereiro de Aguiar al Bosco Salesianos de Ourense.
No espera Luis Gabín ni la más mínima concesión del colista de la categoría: «Es un partido muy importante ante un rival que ha sumado poco y al que se le escapan las oportunidades de sumar y tendrán el partido marcado a fuego. Nosotros también tenemos una oportunidad de dar un paso adelante fuera de casa».
Con la presencia del vilagarciano Rodrigo Varela y de la incorporación de Traoré, el técnico del Sigaltec resalta la capacidad en el rebote ofensivo del rival. Entre las premisas destaca Gabín que «tenemos que recuperar la circulación de balón y empujar la bola a todo campo para castigsa sus balances defensivos y sacar tiros liberados».
Por otro lado, el técnico destaca que «me parece de extrema importancia cerrar bien el año. El 2025 fue muy importante para el club, pero no deberíamos estar satisfechos ya con lo hecho».
