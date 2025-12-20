Edgar: «Va a ser un partido de muchos duelos»

Respecto al importante partido de mañana domingo en Barraña (17.00 horas) ante el Boiro, se refirió el defensa Edgar. El central arlequinado subrayó que «estamos entrenando con muchísimo ritmo y sabemos que va a ser un partido muy complicado contra un rival que hace muy bien las cosas, sobre todo en su campo».Tampoco pasa por alto que las condiciones del césped de Barraña marcarán también el desarrollo del partido. «Estamos preparados para un partido de muchos duelos y de mucha disputa. En eso estamos incidiendo toda la semana», apuntó Edgar.

En lo que respecta al juvenil de División de Honor, los de David López «Perú» tiene todo un órdago en la matinal dominical con la visita al Celta en A Madroa (12.00 horas). Los vigueses son líderes con 30 puntos y el Arosa ocupa la novena plaza con 16 puntos en su casillero.