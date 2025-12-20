Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 3ª RFEF

El Cambados mide ante el Arteixo su nivel de preocupación

Los de Pénjamo juegan esta tarde en Burgáns

Los amarillos están a tres puntos de los coruñeses.

Los amarillos están a tres puntos de los coruñeses. / Iñaki Abella

Diego Doval

Arousa

La última jornada del año empezará por lo que suceda esta tarde en Burgáns (16.30 horas). Allí espera el Juventud de Cambados al Atlético Arteixo con la intención, por parte local, de evitar una tercera derrota consecutiva.

A solo dos puntos de la zona de descenso, los de Rubén Cornes «Pénjamo» tendrán enfrente a un rival que puso fin en Boiro la semana pasada a una racha de seis jornadas consecutivas sin perder.

Recuperar la solidez defensiva es prioridad para un Cambados que necesita una cuarta victoria para cerrar el año y dar un salto hacia adelante en la clasificación.

También el Villalonga adelante a esta tarde la despedida del año. Será a las 19.00 horas en San Pedro y con el Choco como rival. Será un duelo entre dos históricos ubicados en la zona media de la clasificación. Los de Redondela arrastran tres derrotas consecutivas.

TEMAS

