El Arosa se refuerza con Yoel Crespo

El Arosa ha cerrado la incorporación del centrocampista redondelán Yoel Crespo, de 19 años y que llega a Vilagarcía procedente de la UD Ourense con el objetivo de sumar calidad y versatilidad a la parcela ofensiva. El futbolista, formado en la base del CD Choco, dio el salto posteriormente a la cantera del Celta, donde completó su etapa juvenil y llegó a disponer de minutos con el Celta Fortuna la pasada temporada, antes de su paso por el conjunto ourensano.

Crespo aterriza en el club arlequinado convencido por el proyecto y el ambiente del vestuario. «Varios compañeros hablaron muy bien del equipo, del vestuario… y tenía ganas de venir aquí», explica el jugador, que se presenta como un perfil capaz de actuar en diferentes zonas del frente de ataque.

En lo futbolístico, el nuevo fichaje del Arosa se define por su capacidad para encarar y generar ventajas. «Me gusta jugar de extremo izquierdo o mediapunta. Creo que mis puntos fuertes son encarar y generar ventajas», señala. Unas características que encajan en un jugador joven, con recorrido y con la intención de competir desde ya por minutos y protagonismo.

Además, Crespo llega con buenas referencias internas del club y con ambición en el horizonte inmediato: «Tengo muy buenas referencias del club y del equipo», apunta, antes de lanzar un mensaje de confianza sobre el potencial del grupo: «Veo al equipo con posibilidades de pelear por todo. Estamos a 6 puntos del Ourense, pero aún queda un enfrentamiento directo contra ellos».

Con esta incorporación, el Arosa suma un futbolista de proyección y con experiencia en canteras de primer nivel, que buscará «aportar al equipo lo máximo posible» desde su polivalencia y su desequilibrio en los metros finales.