Un poderoso líder para despedir el año

Mañana en el pabellón Sara Gómez de Fontecarmoa (19.30 horas) el partido de despedida de 2025 para el Mariscos Antón Cortegada es toda una prueba de fortaleza. El Ibaizábal, actual líder de la categoría, llega a Vilagarcía con la confianza que da una sólida trayectoria en la tabla con números que ya no en gañan después de once jornadas disputadas.

El conjunto vizcaíno no solo es el líder, sino que es el equipo más en forma de la competición. Existen evidencias incontestables y una de las más contundentes son las nueve victorias consecutivas con las que se presentarán en el salto inicial ante el equipo de Manu Santos.

Por si fuera poco, el Ibaizábal estrenará su condición de líder en Fontecarmoa. Y es que, en otra muestra de fortaleza, viene de ganar (68-66) al Maristas Coruña el pasado fin de semana después de remontar una amplia desventaja en el tramo final del partido.

Con una amplia rotación, el equipo de Jesús Solar es capaz de mantener un alto ritmo de intensidad y de contacto durante gran parte del partido. En el apartado individual destaca especialmente Leyre Vindel, jugadora que está promediando 15,6 puntos y 8,7 rebotes en poco más de 29 minutos de juego. Otra de las jugadoras que supera los 10 puntos de media es Leire Vallejo, con 12,5 por encuentro.

Si hubiera que destacar una cualidad de la formación vasca en el rendimiento colectivo esa sería, sin duda, la defensa. El Ibaizábal solo concede 55 puntos en contra de media, un hecho que le permite no contar con el mejor caudal ofensivo de la competición para dominar la categoría. Sin ir más lejos, el Mariscos Antón Cortegada anota más por encuentro (67,6) que el propio líder (64,4).

Las vilagarcianas están haciendo del Sara Gómez el principal filón de sus victorias. / Iñaki Abella

Para el equipo de Manu Santos, el partido es toda una referencia. Más aún después de la derrota en Gijón que ha igualado mucho más la pelea por la cuarta plaza. En este sentido, el propio técnico de las vilagarcianas viene insistiendo en las últimas semanas en la necesidad de aumentar los minutos de consistencia y dureza del equipo. Precisamente en cuestión de dureza, el duelo ante el Ibaizábal es todo un punto de control dada la calidad competitiva de las vascas.

El Sigaltec viaja a Ourense

También le tocará cerrar el año al Sigaltec. En su caso será a domicilio con la visita mañana sábado al Bosco Salesianos de Ourense en partido que se jugará en el pabellón de Pereiro de Aguiar (17.00 horas).

A los de Luis Gabín lo de mirar a la clasificación no les parece lo más acertado. Ni siquiera en lo que respecta a la última plaza de los ourensanos después de ocho derrotas consecutivas. La dificultad para ganar cualquier partido pesa más en la concentración de un equipo que quiere recuperar el terreno cedido tras la derrota en el Sara Gómez ante el Obradoiro Ames.

Sostener la batalla física ante un equipo con más experiencia en la categoría será una de las premisas para lograr la que sería la quinta victoria del curso. Un logro que sería más que destacable después de 12 jornadas tratándose de un equipo recién ascendido como es el vilagarciano y aquejado por las lesiones en varias jornadas.