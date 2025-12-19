Fútbol | Formación
Niños y niñas de 8 a 15 años se forman en la Goalkeeper Brain Academy con un método innovador en Vilanova
La escuela, dirigida por Juan Abalo, vela por el crecimiento de jóvenes porteros
En el campo del Chispa, en Vilanova, el entrenamiento de un portero ya no se reduce a lanzarse por un balón. Hay conos, sí, y guantes, también. Pero ahora aparecen herramientas que hasta hace poco parecían exclusivas de un primer equipo: carro de barreras móviles, GPS para controlar cargas y recorridos, y una apuesta por la equipación especializada como símbolo de una filosofía que busca «la excelencia a partir del detalle».
Así arranca la segunda temporada de la Goalkeeper Brain Academy, el proyecto formativo que dirige Juan Abalo, y que se ha consolidado con un dato que marca el listón: alrededor del 70% de sus futbolistas compiten en las mejores competiciones del fútbol gallego.
En los entrenamientos —programados los lunes, martes y jueves en el campo de Monte Redondo— la academia trabaja con niños y niñas de 8 a 15 años, con un grupo reducido: 14 plazas. En este inicio de curso, el reparto es significativo: 10 porteros y 4 futbolistas de campo. Todos juntos. Todos integrados.
La escena se repite con naturalidad: un ejercicio comienza como una salida de balón, continúa con una lectura táctica y acaba en una situación de área. «Dedicamos especial atención a todo lo que conlleva acciones reales del juego desde el punto de vista técnico, táctico y físico», explica Abalo. La idea, insiste, no es solo parar; es interpretar el juego antes de que el peligro se instale en la frontal.
Aunque el trabajo se realiza en Vilanova, la procedencia del alumnado confirma el tirón del proyecto: hay futbolistas de Santiago, Rois, Pontevedra y otros puntos. n un fútbol cada vez más rápido y exigente, la academia defiende una consigna que suena a filosofía y método: el verdadero salto no está solo en parar, sino en impedir que el disparo exista. Anticiparse siempre es la mejor parada.
