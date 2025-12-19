Niños y niñas de 8 a 15 años se forman en la Goalkeeper Brain Academy con un método innovador en Vilanova

En el campo del Chispa, en Vilanova, el entrenamiento de un portero ya no se reduce a lanzarse por un balón. Hay conos, sí, y guantes, también. Pero ahora aparecen herramientas que hasta hace poco parecían exclusivas de un primer equipo: carro de barreras móviles, GPS para controlar cargas y recorridos, y una apuesta por la equipación especializada como símbolo de una filosofía que busca «la excelencia a partir del detalle».

Así arranca la segunda temporada de la Goalkeeper Brain Academy, el proyecto formativo que dirige Juan Abalo, y que se ha consolidado con un dato que marca el listón: alrededor del 70% de sus futbolistas compiten en las mejores competiciones del fútbol gallego.

En los entrenamientos —programados los lunes, martes y jueves en el campo de Monte Redondo— la academia trabaja con niños y niñas de 8 a 15 años, con un grupo reducido: 14 plazas. En este inicio de curso, el reparto es significativo: 10 porteros y 4 futbolistas de campo. Todos juntos. Todos integrados.

El trabajo se realiza también con jugadores de campo para una preparación más integral. / Cedida

La escena se repite con naturalidad: un ejercicio comienza como una salida de balón, continúa con una lectura táctica y acaba en una situación de área. «Dedicamos especial atención a todo lo que conlleva acciones reales del juego desde el punto de vista técnico, táctico y físico», explica Abalo. La idea, insiste, no es solo parar; es interpretar el juego antes de que el peligro se instale en la frontal.

Aunque el trabajo se realiza en Vilanova, la procedencia del alumnado confirma el tirón del proyecto: hay futbolistas de Santiago, Rois, Pontevedra y otros puntos. n un fútbol cada vez más rápido y exigente, la academia defiende una consigna que suena a filosofía y método: el verdadero salto no está solo en parar, sino en impedir que el disparo exista. Anticiparse siempre es la mejor parada.