Taekwondo
El Olimpic regresa con tres medallas del Autonómico
El club vilagarciano acudió con seis jóvenes que mostraron un gran nivel competitivo en el certamen
El Club Olimpic de Vilagarcía regresó del Campeonato Autonómico de Técnica de Taekwondo con tres medallas bajo el brazo después de que sus seis representantes completasen un gran torneo en Nigrán, donde se disputó el torneo. La jornada estuvo organizada por la Xunta de Galicia y los seis participantes del club se habían clasificado previamente en el campeonato provincial.
Las tres medallas fueron a parar a las manos de Miguel Cuevas, que logró el oro en la categoría infantil E masculino; a las de Nora Lages, oro en la categoría infantil D femenino; y a las de Óliver Arosa, medalla de bronce en la categoría infantil C masculino.
Además de estos tres resultados, también participaron otros tres integrantes del club, que fueron Izan Fontenla, Chiara Rey y Alexia Leal que, aunque no consiguieron medalla, mostraron un gran nivel competitivo durante todo el certamen. La próxima cita para el club vilagarciano será el Campeonato Internatural de combate, que se disputará en Ribeira el próximo día 27. El club vilagarciano, que dirige Miguel Ángel Cuevas Feijóo, continúa realizando un gran trabajo con los más jóvenes. De hecho, la entidad ya celebró este año varios éxitos de sus deportistas, como ocurrió en el Campeonato Galego Escolar de Técnica, Freestyle y Exhibición, donde obtuvo varias medallas. La entidad también destacó en el XXVII Open Internacional Ciudad de Pontevedra donde participó con siete deportistas, una de las citas más importantes del calendario, donde el club se hizo con varias medallas y dejó una gran imagen.
