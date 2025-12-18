Derbi de la ría para despedir el año

La última jornada de 2025 va a dejar para el recuerdo un duelo de rivalidad entre los dos lados de la ría de Arousa. El duelo llega para Boiro y Arosa en un momento dulce de clasificación, juego y resultado para ambas escuadras, que saltarán al césped de Barraña a las 16.45 horas del domingo.

El rival de los arlequinados llega al encuentro situado en la quinta plaza de la clasificación, después de haber sumado once de los últimos quince puntos en juego, triunfos en los que incluso llegó a golear a algún rival, como ocurrió con el Noia, al que superó por un claro 4-0. De todas formas, no es uno de los equipos que más se destaca de cara al marco contrario, ya que suma 17 tantos. Pero en lo que más destaca el cuadro de José Tizón es en el aspecto defensivo ya que el equipo boirense tan solo ha encajado diez goles en los catorce encuentros disputados hasta el momento.

El equipo arlequinado también se encontrará con algún viejo conocido, como es el caso de Diego Enjamio, que militó en el Arosa en la temporada 23-24, siendo un jugador muy utilizado por Luisito, aunque no llegó a anotar ningún gol. Esta temporada, el mediocentro ya suma un tanto. También jugó en el Arosa el central Iago Martínez. El central visitó la arlequinada durante dos temporadas entre los años 2018 y 2020. Dani Nieto completa la lista de exarlequinados, aunque el central pasó por el equipo juvenil en División de Honor, donde jugó una treintena de encuentros. Para la afición saliniense también hay otros nombres muy conocidos por haber militado en equipos como Céltiga o Ribadumia. Es el caso de nombres como el del central Aram o el delantero Facu Moreyra.

El Juventud de Cambados también despedirá 2025 este fin de semana, aunque los amarillos adelantarán su encuentro con el Atlético Arteixo al sábado a las 16.30 horas en el campo de Burgáns. Tras el duro golpe sufrido en Noia, los de Pénjamo tratarán de regresar a la senda de la victoria ante otro rival directo en la lucha por escapar de los puestos de descenso. Los coruñeses están tres puntos por delante en la clasificación, siendo un equipo en el que destaca la aportación del mediapunta Jota, que suma cinco goles en esta campaña.

El campo Salvador Otero será el escenario el domingo del duelo entre el Céltiga y el Noia. Los isleños son, junto con el Boiro, la gran sorpresa positiva de esta campaña, un reconocimiento logrado después de sumar cinco victorias consecutivas. Los isleños llegan al encuentro después de caer ante el Rácing Vilalbés por la mínima y sin merecerlo, por lo que tendrán la oportunidad de resarcirse ante un Noia que se encuentra en posiciones de descenso y que se ha mostrado muy irregular durante toda la campaña. A ello se suma que los noienses son el equipo que más número de goles ha encajado en lo que va de temporada y se medirán a uno de los más goleadores.

Cambados y Céltiga serán los rivales con los que el Arosa abrirá el año 2026, dos derbis salinienses consecutivos en los que los arlequinados recibirán al Cambados en la primera jornada del próximo año y viajarán a A Illa en la siguiente.