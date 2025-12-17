Yago Vicente, del Club Salvamento Vilagarcía, subcampeón de España y récord gallego en Ourense

El Club Salvamento Vilagarcía volvió a firmar un fin de semana de alto nivel en la cuarta edición del Campeonato de España de Invierno Open, disputado en la piscina Rosario Dueñas de Ourense, donde se dieron cita más de 250 socorristas de hasta once comunidades autónomas. La expedición arousana regresó con un balance que lo reafirma entre los referentes nacionales: tres podios, varias finales absolutas y un récord gallego.

La gran figura del campeonato para el equipo fue Yago Vicente, que abrió el medallero con una actuación sobresaliente en la primera jornada. El vilagarciano se proclamó subcampeón de España absoluto en 200 metros obstáculos, quedándose a apenas unas décimas del oro, y además fue tercero en la prueba de los 100 metros combinada.

Ese 200 obstáculos tuvo, además, un valor añadido: batió el récord gallego absoluto de la prueba en lo que supuso un estreno brillante en su primera participación en categoría absoluta. Ya en la jornada final, Vicente completó su colección de metales con un nuevo podio, al colgarse el bronce en 50 metros remolque, cerrando un gran campeonato.

También destacó Noemí Espada, protagonista de un salto de calidad en clave absoluta. La socorrista fue séptima en 100 combinada júnior y cuarta en 200 obstáculos júnior, un registro que le permitió clasificarse por primera vez para una final A absoluta, en la que firmó un meritorio quinto puesto. En la última jornada, Espada fue séptima en 200 supersocorrista júnior y compitió en la final B absoluta, terminando decimotercera.

Por su parte, Irene González mantuvo una línea competitiva muy sólida y se quedó cerca del podio con dos quintos puestos en 100 combinada y 200 obstáculos júnior. En esta última prueba, además, accedió a la final B absoluta, finalizando duodécima. Ya en la segunda jornada volvió a rozar el metal con un sexto puesto en 50 remolque júnior.

El campeonato dejó también buenas sensaciones en categoría juvenil, con el debut de Xoel Castro y Damián Lage entrando ambos en el Top 10 nacional juvenil en 200 obstáculos. En 100 combinada finalizaron 15 y 12, respectivamente. En el 200 supersocorrista, Lage y Castro firmaron los puestos 13 y 21.

Con este arranque, el Salvamento Vilagarcía abre la temporada nacional con un mensaje claro: ambición y crecimiento. Los tres podios, la presencia continuada en finales absolutas y el récord gallego confirman el excelente momento del grupo y el trabajo desarrollado por deportistas y cuerpo técnico.