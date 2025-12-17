El Línea 21 pasa como un rodillo por encima del Rasoeiro

Como víctima propiciatoria acudió al Rasoeiro a tierras coruñesas para medirse al Línea 21. Superioridad manifiesta ante el cuadro meco que ya ni pudo evitar llegar al descanso con un holgado 24-9.

La segunda parte sobró. Se convirtieron en 30 minutos de trámite para ambos, más aún sabiendo del parón navideño que las ligas autonómicas tienen por delante. No retornarán hasta el 18 de enero, tiempo que deberá aprovechar el Rasu para engranar al este bisoño equipo que escolista con solo 2 puntos.

En Segunda Autonómica, la noticia saltó en Carril, donde el Calmear Arousa logró sus primeros puntos de liga, al ganar contra todo pronóstico ante el Pontedeume -que llegaba tercero- por 29-27. Mientras, la cruz se vivía en Lugo donde el Asmubal cayó con claridad en su visita al Millavén por 32-24.