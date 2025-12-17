Esgrima | Máster
Araceli Bugallo se impone en la prueba de la Liga Máster celebrada en Madrid
La tiradora cambadesa sumó un tercer puesto en un torneo en A Coruña
La Asociación Vilagarcía Esgrima sigue acumulando buenos resultados. Dos fueron los últimos frentes: ranking de esgrima absoluta en A Coruña y el Torneo de la Liga Máster en Madrid.
Tres tiradores del AVE compitieroin en A Coruña. Clara Uxía y Elena Fernández, puestos 13 y 16 del ránking, además de David García, con el puesto 24 en la relación de mejores de Galicia.
También estuvo en la cita coruñesa la cambadesa Araceli Bugallo que finalizó en la tercera posición después de caer en semifinales ante Natalia Díez, del Compostela Esgrima, por 15-14. La victoria final fue para la viguesa Rosa Cano después de ganar por un solo tocado de diferencia, lo que reafirma la igualdad entre las primeras clasificadas.
La segunda prueba fue la que se llevó a cabo en Madrid. Allí Araceli Bugallo se quitó la espina y se hizo con la primera posición en el podio de la categoría máster en la franja de 50 a 60 años. La tiradora arousana se impuso en la final a Paulina Close, del CBE Baleares, por un marcador de 7-4.
Tras superar una fase de clasificación con sensaciones irregulares, Bugallo fue capaz de imponerse en las eliminaciones directas a Isabel Vázquez (10-4) y a Marta Torre (10-9) antes de la final.
También en Madrid participó el vilagarciano Jorge Rodríguez en la categoría +50, finalizando en la posición número 23.
