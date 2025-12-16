Baloncesto | Liga Femenina-2
Manu Santos: «El acierto solo estuvo del lado del Gijón»
La MVP de la jornada, Merissah Russell, se fue hasta los 38 puntos
El Mariscos Antón Cortegada volvió de Gijón el pasado sábado con la cuarta derrota del curso. El 83-71 final no impide a las vilagarcianas mantener la cuarta plaza a la espera de recibir el sábado al líder Ibaizábal para cerrar el año.
Manu Santos tiene muy claro que el partido vino marcado por el mal inicio de su equipo: «Hicimos unos primeros minutos muy malos, sin intensidad y sin energía. A eso se le unió que Gijón metió unos tiros en transición que le dieron una ventaja que nos obligó a muchos sobreesfuerzos».
El trabajo de recuperación de las vilagarcianas les permitió incluso gozar de una pequeña ventaja. Recuerda su entrenador que «llegamos a estar un punto arriba, pero luego nos faltó consistencia para mantener nuestro mejor nivel».
Mención aparte merece la jugadora absolutamente diferencial en el partido. La canadiense Merissah Russell se fue hasta los 38 puntos en su cuenta particular: «estuvo imparable. No fuimos capaces de bajarle sus porcentajes y esa fue una de las claves. El acierto en este partido estuvo del lado del Gijón y no del nuestro».
