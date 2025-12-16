Jairo y Javi Torres, padre e hijo, comparten camiseta y césped por primera vez en Os Ingleses

El rugby está lleno de golpes, de barro y de silencios que solo se entienden dentro del campo. Pero de vez en cuando regala imágenes que lo explican todo sin necesidad de marcador. Este sábado, en el Municipal Evaristo Puentes de As Pontes, Os Ingleses despidieron el año invictos y líderes… y, sobre todo, vivieron una escena que quedará tatuada en la memoria del club: Jairo y Javi Torres, padre e hijo, compartiendo camiseta y césped por primera vez.

La anécdota empezó a escribirse mucho antes del pitido inicial. Cuando salió el calendario, aquel partido de la novena jornada ante Fendetestas era, sobre el papel, una fecha más en la Liga Gallega. Nadie podía prever que acabaría convirtiéndose en una de las páginas más emotivas de la historia reciente del equipo arousano.

Porque sí: hubo victoria amplia (76-20), hubo rotaciones, hubo debuts y ensayos. Pero el centro de gravedad de la tarde estaba en otro lugar: en la pareja de centros. En dos apellidos repetidos en la alineación. En una mirada rápida antes de una jugada, esa que no se entrena porque viene aprendida de casa.

El momento llegó con naturalidad, como suelen llegar las cosas grandes: sin alardes. Jairo y Javi se colocaron juntos en la línea, compartiendo espacio y responsabilidades. A un lado, la experiencia; al otro, la ilusión intacta. Y alrededor, un equipo que entendió que estaba presenciando algo que no se mide en puntos.

Al final del encuentro, Jairo Torres no escondía la emoción: «Es indescriptible e increíble poder llegar a jugar con tu propio hijo… 18 años esperando por ello y al final por fin se cumplió. Un orgullo».

Las palabras salían a trompicones, como si el cuerpo todavía estuviera procesando lo ocurrido. Dieciocho años. Una cifra que pesa más que cualquier placaje. Dieciocho temporadas de vida, de entrenamientos, de partidos vistos desde la grada o escuchados desde casa, hasta que el rugby —que a veces parece una rutina— se convierte en celebración.

Javi Torres, con el brillo de quien acaba de tachar un sueño de la lista, lo resumía sin artificios: «Es algo que llevo esperando desde que empecé a jugar… fue genial poder jugar con él por primera vez. Y espero a ver si puede haber otra». En ese «a ver si puede haber otra» cabe todo: el deseo de repetir, el miedo a que sea irrepetible, la conciencia de que el deporte es fugaz y, precisamente por eso, tan valioso. De momento, los dos Torres ya compartieron una batalla.