Balonmano | División Plata Femenina
El Inelsa Solar prolonga su tendencia al alza y asciende a la sexta posición
Juan Costas reconoce, pese a la victoria, que «nos faltaba concentración»
El Inelsa Solar hace los deberes antes del parón, cumpliendo con una sexta victoria consecutiva que le hace ganar un puesto más en la tabla, esta vez a costa de Gijón, haciéndose con la sexta plaza.
Lo hizo en un mal partido, con las jugadoras pensando más en el parón y la cena prenavideña que en el rival. Se topaban con un Fuentes Carrionas palentino que llegaba en zona baja y que, para inri, lo hacía corto de efectivos, mismo con una de sus mejores jugadoras que, aunque lesionada, tuvo que viajar para sentarse en el banquillo y poder completar el mínimo reglamentario de 12 jugadoras para evitar sanción federativa.
De partida, el choque arrancó con un 2-4 de parcial para las palentinas, al que respondieron la verdinegras (5-4). Faltas de concentración, las meañesas vieron como al Fuente Carrionas pasó a mandar el resto de la primera parte, si bien con ventajas cortas, que oscilaron entre 1 y 3 goles. La aportación de Irene García en portería fue clave para evitar una sangría mayor, cerrando el primer tiempo con un 57% de paradas, mismo haciéndolo con dos siete metros y los lanzamientos de dos contragolpes francos por la zona central. Desde ahí pudieron resistir la verdinegras para poner las tablas al descanso (12-12).
Clave para decidir el choque resultó un parcial de 7-1 que hacía subir el 19-13, marcando una ventaja que atisbaba a ser definitiva. Solo, de nuevo, la relajación local permitió al Fuentes Carrionas ponerse a dos (22-20). Pero al equipo palentino le faltaba ya fuelle para remontar. Acto seguido acusó encajar otro parcial de 5-1, que culminaba Sofía Arangio subiendo el 27-21, y que, ahora sí era definitivo. La defensa a la desesperada que intentaron las palentinas carecía ya de fuerza y fe para lo imposible.
Al término del choque Juan Costas valoraba lo acaecido: «hemos hecho un mal partido, perdimos muchos balones sencillos que evidenciaba falta de concentración». Preguntado sobre la posibilidad de replantearse nuevos objetivos, Juan Costas quiere ser cauto: «el objetivo era la permanencia, creo que con 18 puntos salvaremos la categoría, nosotros estamos ahora con 13 y nos faltan aún 5, lo que evidencia que hemos hecho un buen trecho, pero nada es definitivo… A ver como volvemos tras el parón».
Ficha del partido:
31-27
Inelsa Asmubal - F. Carrionas
INELSA SOLAR ASMUBAL: Irene y Uxía; Sineiro (1), Arangio (2), Sabela (1), Currás (2), Ballada (4), Vera (5), Domínguez (2), Miniño (8), Romero (2), Luna (1), Muñiz (2), Vanesa y Shaila (1).
FUENTES CARRIONAS-PALENCIA: Vega y Safa; Alonso (9), Nuria (1), Olea (4), Montoni (4), Aitana (5), Sarra, Vielba (4), Echevarría, Lucía e Iris.
GOLES: 5-6; 12-12;_21-15; 31-27.
