El Inelsa Solar prolonga su tendencia al alza y asciende a la sexta posición

El Inelsa Solar hace los deberes antes del parón, cumpliendo con una sexta victoria consecutiva que le hace ganar un puesto más en la tabla, esta vez a costa de Gijón, haciéndose con la sexta plaza.

Lo hizo en un mal partido, con las jugadoras pensando más en el parón y la cena prenavideña que en el rival. Se topaban con un Fuentes Carrionas palentino que llegaba en zona baja y que, para inri, lo hacía corto de efectivos, mismo con una de sus mejores jugadoras que, aunque lesionada, tuvo que viajar para sentarse en el banquillo y poder completar el mínimo reglamentario de 12 jugadoras para evitar sanción federativa.

De partida, el choque arrancó con un 2-4 de parcial para las palentinas, al que respondieron la verdinegras (5-4). Faltas de concentración, las meañesas vieron como al Fuente Carrionas pasó a mandar el resto de la primera parte, si bien con ventajas cortas, que oscilaron entre 1 y 3 goles. La aportación de Irene García en portería fue clave para evitar una sangría mayor, cerrando el primer tiempo con un 57% de paradas, mismo haciéndolo con dos siete metros y los lanzamientos de dos contragolpes francos por la zona central. Desde ahí pudieron resistir la verdinegras para poner las tablas al descanso (12-12).

Clave para decidir el choque resultó un parcial de 7-1 que hacía subir el 19-13, marcando una ventaja que atisbaba a ser definitiva. Solo, de nuevo, la relajación local permitió al Fuentes Carrionas ponerse a dos (22-20). Pero al equipo palentino le faltaba ya fuelle para remontar. Acto seguido acusó encajar otro parcial de 5-1, que culminaba Sofía Arangio subiendo el 27-21, y que, ahora sí era definitivo. La defensa a la desesperada que intentaron las palentinas carecía ya de fuerza y fe para lo imposible.

Al término del choque Juan Costas valoraba lo acaecido: «hemos hecho un mal partido, perdimos muchos balones sencillos que evidenciaba falta de concentración». Preguntado sobre la posibilidad de replantearse nuevos objetivos, Juan Costas quiere ser cauto: «el objetivo era la permanencia, creo que con 18 puntos salvaremos la categoría, nosotros estamos ahora con 13 y nos faltan aún 5, lo que evidencia que hemos hecho un buen trecho, pero nada es definitivo… A ver como volvemos tras el parón».

Ficha del partido:

31-27

Inelsa Asmubal - F. Carrionas

INELSA SOLAR ASMUBAL: Irene y Uxía; Sineiro (1), Arangio (2), Sabela (1), Currás (2), Ballada (4), Vera (5), Domínguez (2), Miniño (8), Romero (2), Luna (1), Muñiz (2), Vanesa y Shaila (1).

FUENTES CARRIONAS-PALENCIA: Vega y Safa; Alonso (9), Nuria (1), Olea (4), Montoni (4), Aitana (5), Sarra, Vielba (4), Echevarría, Lucía e Iris.

GOLES: 5-6; 12-12;_21-15; 31-27.