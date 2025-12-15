Vilagarcía, capital del rugby gallego

Más de 200 jugadores y una docena de clubes fueron los principales ingredientes de la concentración de escuelas de rugby gallegas que se celebró este fin de semana en Vilagarcía. Os Ingleses, el club local, ejerció como anfitrión de un evento que fue mucha más allá del aspecto técnico y deportivo, para convertirse en un lugar de encuentro y convivencia en torno a un deporte que cuenta con un buen número de adeptos en Galicia.

Además de Os Ingleses, en este encuentro participaron Vigo, Mareantes, Pontevedra, CRAT, Lalín, Campus Ourense, Muralla de Lugo, Santiago, Zalaeta, Ferrol y Capóns, que acudieron con los equipos de las categorías M6, M8, M10 y M12, es decir, los escalafones más tempranos de formación.

Uno d elos ejercicios celebrados durante la jornada de rugby en Fontecarmoa. / Iñaki Abella

La cita ya se ha convertido en una tradición para la entidad arousana, que viene organizándola cada año en los últimos tiempos con el fin de seguir siendo uno de los grandes referentes del rugby gallego y para animar a los pequeños a seguir practicando este deporte.

La dinámica de la concentración se adaptó a las edades de los participantes. Los encuentros se disputaron de manera simultánea en los dos campos de Fontecarmoa, a los que hubo que reducirles las dimensiones para facilitar el juego de los más pequeños. Además, se redujo el número de integrantes de cada equipo a tan solo cinco en unos encuentros que no tenían un fin competitivo. De hecho, no existía ni marcador, sino tan solo la intención de que los pequeños pudiesen disfrutar al mismo tiempo que adquirían conceptos fundamentales para la práctica del rugby.

La iniciativa contó con el respaldo de la Federación Galega de Rugby y de la Fundación Municipal de Deportes de Vilagarcía.