El Ribadumia aprovecha el tropiezo del Marín

El CD Ribadumia abre brecha con su principal rival en la lucha por el primer puesto del Grupo 5 de la Primera Autonómica. Los aurinegros vencieron con un solitario tanto al Sport Team Estrada, un tanto de Pedro en el minuto 45 de partido, que le permite aprovechar el tropiezo que sufrió el Marín en su visita a Abanqueiro, donde perdió por 2-0.

El resto de equipos de la comarca no consiguieron los tres puntos. El San Martín no encontró puerta en su visita al Marcón y el encuentro acabó en empate a cero. Peor suerte tuvieron Unión Dena y Amanecer en sus desplazamientos a Arcade y Campo Lameiro respectivamente. Los primeros cayeron por la mínima tras encajar un gol en el minuto 17, mientras los segundos perdieron 2-0 con un doblete de Alexandre.