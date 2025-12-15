Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Atlético Vilalonga se lleva un nuevo revés en Avilés

El Atlético Vilalonga cayó en Avilés. / Iñaki Abella

R. A.

Vilalonga

El Atlético Vilalonga se llevó un duro revés en su visita a Avilés, donde acabó derrotado por 3-0. Las asturianas anotaron los tres tantos en la primera mitad y las celestes no pudieron remontar.

Ficha Técnica:

3-0

Avilés - Atlético Vilalonga

REAL AVILÉS: Elena Casao, Cris , Goretti, Elizabet, Paula Martínez, Amaya Coleman (Noa Díaz, m. 73), Dani González (Tati Rodríguez, m. 89), Lucía Ayuso (Sarina Heeb, m. 83), Mirdja (Andrea Rodríguez, m. 89), Sara Randez (Carmen Peñalver, m. 83) y Nuria Torres.

ATLÉTICO VILALONGA: Nerea Bermudo, Eva Valverde, Iria Otero (Andrea Otero, m. 46), Noelia Pereira, Sara García (Laura Martínez, m. 46), Candela Otero (María Gómez, m. 46), Noa Santomé (Sabela Gómez, m. m.73), Ángela Novas, Lucía Pérez, Syria (Emma Domínguez, m. 73) y Paula Sanmartín.

GOLES: 1-0, m. 3: Goretti Neira; 2-0, m. 25; Sara Randez; 3-0, m. 38: Cris Menéndez.

