Fútbol
El Atlético Vilalonga se lleva un nuevo revés en Avilés
El Atlético Vilalonga se llevó un duro revés en su visita a Avilés, donde acabó derrotado por 3-0. Las asturianas anotaron los tres tantos en la primera mitad y las celestes no pudieron remontar.
Ficha Técnica:
3-0
Avilés - Atlético Vilalonga
REAL AVILÉS: Elena Casao, Cris , Goretti, Elizabet, Paula Martínez, Amaya Coleman (Noa Díaz, m. 73), Dani González (Tati Rodríguez, m. 89), Lucía Ayuso (Sarina Heeb, m. 83), Mirdja (Andrea Rodríguez, m. 89), Sara Randez (Carmen Peñalver, m. 83) y Nuria Torres.
ATLÉTICO VILALONGA: Nerea Bermudo, Eva Valverde, Iria Otero (Andrea Otero, m. 46), Noelia Pereira, Sara García (Laura Martínez, m. 46), Candela Otero (María Gómez, m. 46), Noa Santomé (Sabela Gómez, m. m.73), Ángela Novas, Lucía Pérez, Syria (Emma Domínguez, m. 73) y Paula Sanmartín.
GOLES: 1-0, m. 3: Goretti Neira; 2-0, m. 25; Sara Randez; 3-0, m. 38: Cris Menéndez.
