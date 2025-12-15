El Arosa suma unas nuevas tablas

El Arosa juvenil sumó este fin de semana un nuevo punto en su casillero que le permite seguir en la zona tranquila de la clasificación. Lo hizo ante el ED Val Miñor en un duelo que estuvo cargado de ritmo e intensidad y no exento de ocasiones de gol, pero ninguno de los dos equipos consiguió perforar la portería contraria.

En los primeros 45 minutos, el Arosa llevó el peso del partido y tuvo las mejores ocasiones en los pies de Xabi Durán. El jugador arlequinado tuvo en sus pies dos ocasiones claras para superar al meta del Val Miñor pero, en la primera, su disparo se fue desviado y, en la segunda, su gran acción acabó desbaratada por la defensa visitante.

La segunda mitad fue muy igualada entre ambos contendientes. El Arosa volvió a estar muy cerca de abrir el marcador, especialmente en una acción de Piñeiro que no encontró la portería. También el Val Miñor estuvo cerca de llevarse los tres puntos en una jugada en la que buscó los espacios y el disparo de su delantero se estrelló en el larguero local.