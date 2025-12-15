El Arosa se regala una tarde plácida

El Arosa sumó ayer tres puntos de forma plácida y sigue en la persecución del Compostela. Los de Gonza tuvieron el acierto necesario para prácticamente cerrar el encuentro en los primeros veinte minutos y, después, apenas sufrir durante el resto del encuentro. Enfrente estaba un CD Barco que arriesgó con la presión pero que nunca dio gran sensación de peligro, salvo en alguna situación aislada, más por demérito de la defensa local que por acierto visitante

Los ourensanos sorprendieron de inicio a l equipo de Gonza, con una presión alta que dificultaba la circulación d e balón local. A los arlequinados les costaba digerir esa situación y, en los primeros diez minutos, se mostraron muy espesos en la salida de balón. Sin embargo, cuando el reloj llegó al minuto 11, Remeseiro encontró un hueco para enviar un balón a Rivera para que se enfrentase en el uno contra uno a su marcador. El delantero vilagarciano fue acomodando el balón hasta que soltó un disparo seco desde la frontal del área que superó a Elías. Era el 1-0 y los arlequinados habían conseguido lo más complicado.

A partir de ese momento, el Arosa estuvo mucho más cómodo y eso se notó en el minuto 18, cuando Lombao consiguió robar un balón en el centro del campo. El delantero arlequinado inició una carrera en la que encontró a Gabri Palmás que, de fuera hacia dentro, lanzó un disparo que sorprendió a Elías, abriendo brecha en el marcador.

Fue a partir de ahí cuando llegaron los mejores momentos del Arosa que, sin crear grandes acciones de peligro, se hizo con el control del juego ante un CD Barco que no estaba digiriendo bien lo ocurrido. Rivera pudo anotar el tercero antes de que se pitase el descanso, pero su disparo se fue por encima del larguero.

La segunda mitad fue mucho más espesa y algo más abierta de lo que le gustaría a los locales, aunque el CD Barco mostró que no tenía su día de cara a puerta. Tampoco el Arosa amplió su ventaja, y alguna ocasión tuvo, como una doble de Gabri Palmás, que desvió Elías, y que Lombao acabó enviando fuera. Chema también tuvo que aparecer a la salida de un córner y un error suyo estuvo cerca de costarle un tanto, pero el disparo de Diego Santín se fue fuera rozando la cruceta.

Poco a poco, el Arosa fue durmiendo el encuentro y las imprecisiones en medio campo comenzaron a ser frecuentes en ambos equipos. El ritmo fue decreciendo y apenas se registraron jugadas en las proximidades de las áreas, más allá de un cabezazo de Mario que se fue fuera y una internada de Ariel, que ganó la línea de fondo, pero su centro chut ni encontró portería ni un pie amigo que lo empujase al fondo de las redes arlequinadas.

El triunfo permite al Arosa despedir 2025 en A Lomba con tres puntos muy importantes para mantenerse en la segunda posición. Los arlequinados estrenaron ayer una camiseta especial para celebrar su 80 aniversario y se convierten en la escuadra con mejores números goleadores de la categoría, por delante incluso del Compostela, con 26 tantos en su casillero. A ello se suma el de conseguir dejar su meta a cero. Los arlequinados despedirán el año 2025 el próximo domingo en un derbi de la ría de Arousa, jugando en Barraña contra el Boiro.

«Solo pensamos en el próximo partido»

El técnico del Arosa, Gonza Fernández, se mostraba ayer satisfecho y contento por la victoria. El entrenador arlequinado apuntaba que «en la primera parte fuimos capaces de manejar bien el encuentro, mientras en la segunda el ritmo bajó y no nos benefició, pero evitamos que ellos se metiesen en el encuentro por una acción aislada, porque no nos generaron grandes ocasiones».Gonza insiste en que estos tres puntos «son importantes, hoy es un partido para estar contento, portería a cero, tres puntos y un partido plácido y tranquilo, lo que nos permite afrontar con ganas el último encuentro que tenemos en Boiro, que va a ser muy complicado». Aunque reconoce que el equipo está muy bien clasificado y la satisfacción del trabajo de sus pupilos, el técnico insiste en que «nosotros solo pensamos en el próximo partido» y da valor al resultado porque «partidos tan plácidos es muy raro tenerlos en esta liga».