El Sigaltec se queda sin fuerzas ante el Obradoiro

El Sigaltec sumó una nueva derrota en el día de ayer ante la juventud del Obradoiro Ames. Los vilagarcianos, salvo en tramos del primer cuarto, fueron siempre a remolque en el marcador y nunca consiguieron reducir lo suficiente una distancia que siempre osciló entre los cinco y los 10 puntos. Los vilagarcianos se aferraron al acierto de Pablo Fernández y Óscar Castaño, pero se encontraron con un equipo muy coral en el que brilló Baddini y que fue mejor bajo los tableros, dominando el rebote durante todo el encuentro. El equipo de Luis Gabín tampoco estuvo acertado en la selección de tiro, lo que le acabó pasando factura en la segunda mitad.

Ficha Técnica: 65-74 Sigaltec - Obradoiro Ames SIGALTEC: Mateo Bello (4), Óscar Castaño (15), Pablo Fernández (23), Miguel Gil (9), Álvaro Rodríguez (3) -quinteto inicial- Raúl Santórum (3), Jorge Rodríguez (0), Patricio Serqueira (0), Pedro Sabugueiro (0) y Adrián Kovac (8). OBRADOIRO: Pedro Baddini (17), Yanick Pinas (7), Hugo Sánchez (0), Miguel Rodríguez (4), Diego Maseda (7) -quinteto inicial- Nico Fuentes (2), Álvaro Soneira (8), Mahamadou Sylla (0), Rodri Díaz (11), Saúl Rodríguez (10), Guille González (5) y Brais Fraga (3). PARCIALES: 15-13; 34-40 (19-27); 53-58 (19-18); 65-74 (12-16) .