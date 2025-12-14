La conexión canadiense del Gijón tumba al Cortegada

El Cortegada regresa de vacío de Gijón tras un encuentro en que dos canadienses, Lissa Tesson y, sobre todo, Merissah Russell, destrozaran todo su plan de partido. Las vilagarcianas llegaron tarde al partido y, aunque consiguieron reaccionar, nunca consiguieron frenar a la alero canadiense, que acabaría anotando 38 puntos. También pagaron las de Manu Santos el acierto en el tiro exterior de su rival y los errores propios, lo que las llevó a su cuarta derrota esta temporada.

El Siroko salió sorprendiendo a las vilagarcianas con un 9-0 En el que Merissah Russell inició su espectáculo. Apenas había pasado un minuto de juego y Manu Santos se veía obligado a solicitar un tiempo muerto para despertar a su equipo, que se había quedado en el vestuario. Aunque la propuesta gijonesa tenía mucho de coral, Russell fue la encargada de liderar el juego local, convirtiéndose en un auténtico dolor de muelas para las jugadoras del Cortegada, que no encontraban fórmulas para frenarla.

La situación comenzó a mejorar en el segundo cuarto, tras un buen triple de Gara Jorge, la mejor de las vilagarcianas. El equipo ajustó mejor en defensa y elegía mejor las opciones de tiro, una situación que les permitió devolver el parcial de inicio de partido (0-12) y situarse a tan solo un punto en el marcador antes de la mitad del cuarto (28-27). Fue el preludio de ponerse por delante en el marcador. A partir de ese momento, el encuentro se igualó, con constantes alternativas en el marcador, aunque el Cortegada seguía sufriendo con las acciones de Russell, que tanto aparecía en acciones de juego exterior como en la zona, sumando 24 puntos antes del descanso. La canadiense lideró a su equipo a una nueva ventaja (43-36) que dos acciones de Damarís Rodríguez se encargaron de volver a reducir.

La alegría y el ritmo de los dos cuartos anteriores se redujo de forma considerable en el tercer cuarto. El Cortegada seguía sin encontrarse cómodo, pero sí supo ajustar mejor en defensa y “secar” mejor a Russell en el inicio del cuarto. La canadiense volvería a aparecer en los últimos instantes para volver loca a la defensa del Cortegada y ampliar la distancia en el marcador (60-51).

El Cortegada comenzó a caer en la precipitación ante un Siroko que notaba el cansancio pero era capaz de mantener la distancia en el marcador. Dos triples consecutivos a falta de dos minutos acabaron con la resistencia de las vilagarcianas.