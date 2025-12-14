El Cambados cae en el descuento ante un rival directo por la permanencia

El Club Juventud Cambados regresó ayer de vacío del Julio Mato tras caer en el descuento con un tanto de Fuentes, un resultado que deja muy tocado a los cambadeses, que ven como no consiguen alejarse de los puestos de descenso y un rival directo en esa lucha, como es el Noia, se acerca de forma peligrosa. Pese a la derrota, el conjunto que dirige Rubén Cornes «Pénjamo», no jugó un mal encuentro, e incluso, en la primera mitad fue superior a su rival, al que s ele notaban más los nervios.

Los cambadeses iniciaron el encuentro llevando el dominio del juego ante un Noia que apenas inquietaba y al que le costaba mucho generar acciones claras en cuanto se adentraba en campo contrario.

Ese mejor juego encontraría premio sobre la media hora de juego. Tiko aprovechó una indecisión de la defensa local para hacerse con el balón y enviar un disparo que se coló por la escuadra del meta local. Sin embargo, la alegría de haber conseguido adelantarse en el marcador le duró poco a los de Pénjamo. Tan solo unos minutos después, falta peligrosa en la frontal del área que Fabio no desaprovechó. El jugador del Noia conectó un disparo espectacular que se acabó colando en la portería de David Conde que, pese a tocarla, no consiguió desviar el balón.

El encuentro regresaba a la casilla de salida, con un Noia con más confianza en su juego pero sin acierto ante la meta de David Conde. Los dos equipos optaron por no exponer en la segunda mitad, más allá de algunas incursiones locales, en las que reclamaron penalti, mientras el Cambados tampoco gozaba de ocasiones muy claras. Sin embargo, con el descuento ya iniciado, una falta lateral permitía a Fuentes aprovechar un rechace para fusilar a David Conde y dejar los tres puntos en el Julio Mato.