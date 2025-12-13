Viaje con trampa a Gijón para el Cortegada

Tras la trabajada victoria conseguida ante el Romakuruma Mataró en el Sara Gómez de Vilagarcía, el Mariscos Antón Cortegada viaja hoy a Gijón para enfrentarse al Siroko, equipo que, sobre el papel, resulta muy asequible para sumar un nuevo triunfo, ya que las asturianas solo han sumado dos victorias en lo que va de campeonato y afrontarán el encuentro con bajas importantes.

Las pupilas de Manu Santos saltarán al parqué del Palacio de Deportes de La Guía Presidente Adolfo a las 17.00 horas con el objetivo de seguir encaramadas a los puestos que dan acceso al play off de ascenso, aunque las locales no se lo pondrán precisamente fácil.

Pese a estar situadas en la penúltima posición de la tabla, el equipo asturiano ha competido muy bien en prácticamente todos los encuentros. Un ejemplo de ello fue el último duelo ante el líder, el Maristas Coruña, con el que llegaron a forzar la prórroga y estuvieron cerca de derrotarlo, aunque acabaron pagando el cansancio y la falta de rotaciones en los últimos minutos.

Su mejor arma es la canadiense Merissah Russell, la mejor anotadora del ranking en el Grupo B de la LF2, promediando una media de 18,11 puntos por encuentro a lo que suma una media de 7,2 rebotes por partido. También destaca la joven Lucía García, que promedia 11,3 puntos por encuentro.