El Sigaltec se mide a los jóvenes talentos de Obradoiro

El Sigaltec Vilagarcía regresa al Sara Gómez esta tarde (19.00 horas) para enfrentarse a la juventud y al talento de un Obradoiro Ames al que no les están saliendo las cosas como le gustaría. Los vilagarcianos, que han sumado sus cuatro triunfos en Fontecarmoa, buscarán anular a nombres como Rodrigo Díaz o Diego Maseda, que lideran a esta generación que, hasta el momento, solo ha conseguido un triunfo, el obtenido ante el colista, Bosco Salesianos.

Los de Luis Gabín llegan al partido después de sufrir una derrota en su desplazamiento a León, pero todavía con el buen sabor de boca de haber conseguido derrotar al Xiria de Carballo, uno de los grandes de la categoría.