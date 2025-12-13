Os Ingleses viaja a casa del colista en busca de su octavo triunfo

Os Ingleses despedirá el año 2025 desplazándose a casa del último clasificado, el Fendetestas de As Pontes, donde buscará su octavo triunfo de la temporada y mantenerse en el primer puesto antes del parón de la Navidad. El encuentro, que se disputará hoy en el campo Evaristo Puentes a las 15.00 horas, será el último de 2025 para Os Ingleses, que descansarán la próxima semana por calendario.

El técnico, David Lema, advierte que el equipo llega al encuentro con algunas bajas importantes pero, pese a las rotaciones obligadas, "sacaremos un equipo de garantías". Los vilagarcianos llegan a este encuentro tras superar por 23-9 a un correoso Kaleido Universidade de Vigo, un encuentro muy duro que culminó con varios jugadores lesionados que esperan recuperar a lo largo del descanso navideño.

El siguiente duelo de los vilagarcianos será el 11 de enero en A Coruña, ante el CRAT, el otro equipo que se mantiene invicto en la categoría y que se presenta como el principal rival de Os Ingleses en la lucha por el primer puesto. En el encuentro también estará presente el histórico capitán Jairo Torres, que compartirá campo con su hijo Javi, un hecho poco común en el rugby gallego.