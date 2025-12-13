El Asmubal busca su sexta victoria consecutiva

Última jornada del liga en la División de Honor Plata antes del parón navideño, y el Inelsa Solar lo hace recibiendo esta noche en Coirón al Fuentes Carriona palentino, en partido que se disputa a las 20.00 horas. Choque propicio para las meañesas despedir del año con buen sabor de boca, buscando prolongar su racha de victorias procurando una sexta consecutiva. De lograrlo, chance para subir un peldaño en la tabla, a costa de un Gijón que, sexto y a un punto por encima de las meañesas, recibe a un Cañiza que se juega el liderato con el Leganés, con el que empata a puntos.

El Fuente Carrionas llega octavo con 8 puntos, por 11 de las verdinegras. Partido asequible, si el Inelsa Solar sigue mostrando la disciplina táctica exhibida en los últimos partidos. En frente, se topará con un equipo que, por norma, defiende con un 6-0 muy cerrado, y arriba opta por un ataque estático más controlado, sin mucho tiro exterior y que aboca muchas de sus acciones a las penetraciones o a finalizar más por su extremo izquierda, con Aitana Gómez ahí, que es su principal goleadora (15 del ranking liguero), bien secundada por Andrea Otero, que es un lateral derecho y que es otra de la llamadas a finalizar muchas acciones.