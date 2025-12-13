El Arosa busca tres puntos ante la incógnita del O Barco

El Arosa se despide de A Lomba este año con un duelo en el que necesita los tres puntos para mantener su posición de privilegio y consolidarse como la gran alternativa al poderío del Compostela. La cita de mañana en el campo vilagarciano parece propicia ya que el equipo visitante, el CD Barco, llega a A Lomba en plena crisis, no solo de resultados, sino también interna, tras la dimisión de su técnico, Lino Estévez. Gonza Fernández, técnico del Arosa, reconoce que lo que se van a encontrar mañana en A Lomba «va a ser una incógnita, no creo que cambien mucho su forma de jugar, pero desconocemos cuales pueden ser los cambios que imprima el nuevo entrenador».

De todas formas, el técnico arlequinado prefiere centrarse en su equipo que «quiere sacar los tres puntos, aprovechando que jugamos en casa y que estamos preparados para ganar». Los arlequinados llegan al partido tras caer derrotados ante el Compostela, pero una derrota que deja un cierto regusto dulce por el hecho de que el equipo estuvo muy cerca de igualar la contienda y sometió al líder durante gran parte del encuentro. A esas sensaciones se agarra Gonza, que espera que su equipo vuelva a responder para sumar los tres puntos en juego.

El técnico arlequinado no podrá contar con la participación de Martín Diz y Tafah Kanté, los dos lesionados de larga duración, ni con Pacheco, sancionado tras ver su quinta amarilla contra el Compostela. A ellos se suman las dudas de Álex Rey y Édgar, que arrastran diferentes problemas y que serán duda hasta el último momento.

La jornada para los equipos arousanos se abre hoy, con el duelo que enfrenta a Noia y Cambados. Ambos equipos están enfrascados en la lucha por la permanencia y, para los de la villa del albariño, sacar algo positivo del Julio Mato sería fundamental para mantener a una distancia prudencial los puestos de descenso. Los cambadeses llegarán al encuentro tras perder ante el Vilalbés, pero se encontrarán con un rival muy necesitado ya que el Noia solo ha conseguido sumar dos de los últimos 24 puntos, en una caída libre que no ha conseguido frenar todavía.