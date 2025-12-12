El Sigaltec quiere poner la guinda a un enorme 2025

El extraordinario 2025 ya garantizado para el Sigaltec tiene la posibilidad de ponerle una gran guinda en las dos jornadas que restan antes del parón navideño en 3ª FEB. Lo azaroso del calendario ha querido que el equipo de Luis Gabín se tenga que enfrentar las dos próximas semanas a los dos últimos clasificados: Obradoiro Ames y Salesianos Bosco de Ourense.

La primera cita será mañana sábado en el Sara Gómez (19.00 horas) ante el filial compostelano. Ni siquiera el hecho de que hayan sumado una sola victoria en diez encuentros es suficiente argumento como para que cunda la relajación en un equipo vilagarciano que es consciente de lo mucho que hay en juego.

Obtener la quinta victoria en el propicio escenario de Fontecarmoa pasa por hacer muy bien las cosas. Los resultados del Obradoiro dejan al descubierto su carácter competitivo. Un dato relevante a este respecto es que ninguno de los cinco primeros clasificados ha sido capaz de ganarle por más de 10 puntos de diferencia, a excepción de Marín Peixe Galego (89-75).

En lo que respecta a la trayectoria más reciente, el Obradoiro Ames tiene en 6 puntos la diferencia más amplia en las cuatro derrotas precedentes con rivales de la talla de Chantada (68-65), Universidad de Oviedo (74-79) o el Culleredo (79-83). En este sentido, la manifiesta igualdad que demuestran prácticamente todos los resultados que se dan en la categoría obliga a obviar la penúltima plaza de los de Santiago con la que se presentarán en el Sara Gómez.

Después de lo que pase mañana, al Sigaltec le tocará un último desplazamiento antes de la Navidad. Será a un Bosco ourensano que tampoco ha sido capaz de ganar más de un partido hasta la fecha.

En definitiva, dos últimos compromisos para los de Luis Gabín que ofrecen la posibilidad de acomodarse en la zona media de la tabla y abrir brecha ante rivales directos por la permanencia. Con un balance de cuatro victorias y seis derrotas, los vilagarcianos son plenamente conscientes de la importancia de ambos encuentros, pero también de la necesidad de hacer muchas cosas bien para que caigan de su lado ante equipos mucho más necesitados.