La concentración de rugby formativo en Fontecarmoa: una tradición anual que invita a conocer el rugby base de la mano de Os Ingleses

Fontecarmoa se convertirá mañana sábado en el epicentro del rugby formativo en Galicia con la celebración de una gran concentración de escuelas que reunirá a más de 200 niños y niñas de toda la comunidad. Durante toda la mañana, el recinto vilagarciano acogerá partidos, convivencia y mucho ambiente familiar alrededor de los valores de este deporte.

La jornada, organizada por Os Ingleses, congregará a doce entidades: Vigo, Mareantes, Pontevedra, CRAT, Lalín, Campus Ourense, Muralla, Santiago, Zalaeta, Ferrol y Capóns, además del club anfitrión. Todos ellos acudirán con sus equipos de categorías M6, M8, M10 y M12, es decir, los peldaños más tempranos de la formación.

El evento fue presentado oficialmente en el Concello de Vilagarcía. Allí, el concejal de Deportes, Carlos Coira, subrayó la relevancia que tiene para la ciudad acoger citas de este tipo. «Este sábado en Fontecarmoa, desde las 11.00 hasta las 14.00 horas, vamos a vivir una concentración muy importante, con 12 clubes y unos 230 jóvenes desde M6 a M12», destacó.

Un momento de la presentación en el Concello. / Iñaki Abella

Coira incidió en el doble impacto de la convocatoria: deportivo y económico. «Tener esta concentración aquí es importante para los chavales y para Vilagarcía. Las categorías base llegan acompañadas de sus equipos técnicos y de sus familias, que ayudarán a los locales de hostelería y comercio en estas fechas navideñas», apuntó el edil, que agradeció el esfuerzo organizativo de Os Ingleses.

Desde el club anfitrión, David Lema recordó que esta cita ya se ha convertido en una tradición para la entidad arousana. «Lo organizamos anualmente y es un gusto. Trabajar con niños es una maravilla, aunque supone un trabajo logístico grande y tenemos que hacer un sobreesfuerzo», reconoció.

La dinámica de la concentración se adaptará a las edades de los participantes. Los encuentros se disputarán de forma simultánea en los dos campos de Fontecarmoa, en canchas reducidas, con equipos de cinco jugadores. «Son partidos no competitivos: se mezclan jugadores, no hay competición hasta M14, no hay marcador y juegan todos contra todos», detalló Lema.

El responsable de Os Ingleses aprovechó también para lanzar una invitación abierta a la ciudadanía: «Queremos invitar a todo el mundo que quiera venir. Habrá mucha gente, técnicos y familias, y además tenemos buena previsión de tiempo, así que es una buena oportunidad para acercarse a conocer el rugby base».

En la misma línea, Diego Collazo, también representante de Os Ingleses, puso en valor el atractivo de una mañana de rugby formativo para cualquier aficionado. «Es muy atractivo porque ves cómo evoluciona el juego. Los ves crecer, cómo aprenden, cómo se van soltando y empiezan a jugar de verdad», comentó, subrayando el trabajo que hay detrás.